Croitoru: Deficitul bugetar va ajunge anul viitor la 6,3% din PIB

Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului BNR, sustine ca deficitul bugetar ar putea ajunge anul viitor la 6,3% din PIB, dupa planul fiscal aprobat.

Asa cum este planificat in prezent bugetul pe 2009, deficitul sectorului public ar ajunge la 6,3% din produsul intern brut (PIB), a spus marti consilierul guvernatorului BNR, Lucian Croitoru.

"Dupa adoptarea planului fiscal pe 2009, au fost deja planificate masuri fiscale care ar produce un deficit bugetar de 6,3% din PIB, in conditiile in care si cresterea economica luata in calcul de guvern pentru 2009 este de 6%", a precizat Croitoru.

Oficialul BNR a explicat ca, pentru anul viitor, ar putea fi nevoie de majorari ale taxelor.

"Daca majorezi impozitul pe venit, scazi si mai mult puterea de cumparare, deci franezi si mai mult cresterea economica. Pe de alta parte, o crestere a TVA alimenteaza inflatia. Astfel, cred ca ar fi nevoie de majorari mai putin puternice, pe ambele componente", a mentionat Croitoru.

"Toata filozofia este sa intelegi cum s-a deteriorat bugetul anul acesta, pentru ca deficitul nu era prevazut la 3% din PIB. Este nevoie de o combinatie in majorarea taxelor, dar si in alte masuri fiscale, care sa duca deficitul bugetar la 1% din PIB", a mai spus el.

Dupa primele 11 luni ale acestui an, deficitul bugetar a ajuns la circa 3% din PIB, iar pentru 2009, bugetul aprobat de actualul guvern prevede un deficit bugetar de 2% din PIB.

Oficialul BNR a mai spus ca este nevoie si de o reprioritizare a cheltuielilor bugetare, prin cresterea cheltuielilor de capital, iar de pe de alta parte, masuri care sa alimenteze veniturile statului.

El a mentionat ca este nevoie de o "scadere a facturii salariilor in domeniul public", in conditiile in care acestea se situeaza in prezent la 6,7-6,8% din PIB, fata de 5% din PIB "acum cativa ani".

In acest sens, Croitoru a avertizat ca majorarea taxelor, in conditiile in care veniturile bugetare scad, ar putea accentua si mai mult tendinta.