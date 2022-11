Medicul șpăgar Lucian Duță, hotărât să scape de pușcărie: Dacă nu prin prescripția faptelor, măcar prin incompatibilitatea judecătorilor

Medicul Lucian Duță – fost șef al CNAS condamnat pentru o mită de 6,3 milioane de euro – are șansa de a scăpa de pușcărie pe data de 16 decembrie, după ce judecătorii de la Curtea de Apel București i-au admis, în principiu, unul dintre cele trei motive pe care și-a întemeiat contestația în anulare. Prin aceeași decizie, judecătorii i-au respins lui Duță cererea de suspendare a executării pedepsei.

Magistrații vor lua în discuție calea extraordinară de atac formulată de fostul șef al CNAS numai cu privire la motivul prevăzut de litera d) din art. 426 Cod procedură penală, care spune că o contestație în anulare se poate formula și atunci „când instanţa nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate”.

Iată minuta deciziei de vineri, 11 noiembrie, a Curții de Apel București:

Admite în principiu contestația în anulare formulată de contestatorul-condamnat Duță Nicolae Lucian, exclusiv sub aspectul cazului de contestație în anulare prevăzut de art. 426 lit. d) C.pr.pen.

în anulare formulată de contestatorul-condamnat Duță Nicolae Lucian, Respinge ca inadmisibilă contestația în anulare formulată de contestatorul-condamnat Duță Nicolae Lucian sub aspectul temeiurilor prevăzute de art. 426 lit. b) și e) C.pr.pen.

în anulare formulată de contestatorul-condamnat Duță Nicolae Lucian C.pr.pen. Fixează termen pentru soluționarea contestației în anulare la data de 16.12.2022, ora 14:00 , pentru când se citează contestatorul-condamnat Duță Nicolae Lucian și se încunoștințează apărătorul ales al acestuia.

, pentru când se citează contestatorul-condamnat Duță Nicolae Lucian și se încunoștințează apărătorul ales al acestuia. Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării deciziei penale nr. 1049/25.07.2022 a Curții de Apel București-Secția I Penală. Definitivă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 11.11.2022.

Ads

Motivele invocate de Lucian Duță în contestație și respinse de instanță:

b) „când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal ”.

„când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la ”. e) „când judecata a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii”.

Primul se referă la intervenția prescripţiei invocată de Lician Duță în contestație, iar al doilea la faptul că la ultimul termen de judecată medicul a lipsit, fiind bolnav de COVID-19.

Fostul șef al CNAS, primul VIP care a invocat prescripția

Lucian Duță, fost șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a fost condamnat definitiv, luni, 25 iulie 2022, la o pedepsă de 6 ani de închisoare pentru o mega-șpagă de 6,3 milioane de euro, luată în schimbul atribuirii „cu dedicație” a contratului privind implementarea cardului național de sănătate.

Ads

Dr. Lucian Duță a fost primul inculpat VIP care a invocat prescripția, imediat după decizia CCR din data de 26 mai. Magistrații nu au ținut cont de susținerile lui și l-au trimis la pușcărie.

Practic, Curtea de Apel București a confirmat hotărârea instanței de fond, care l-a găsit vinovat pe Duță pentru luare de mită și l-au condamnat la pedeapsa de 6 ani de închisoare – câte un an pentru fiecare milion de euro luat șpagă.

Prescripția faptelor este ultimul argument folosit de Duță pentru a scăpa de închisoare: în timpul procesului acesta a încercat, fără succes, un acord de recunoaștere.

Fostul șef al CNAS spera că va beneficia de reducerea cu jumătate a pedepsei pentru că a făcut denunț.

Duță și-a „turnat” denunțătorii

Strategia lui era să rămână cu o pedeapsă de 3 ani, eventual cu suspendare. Nu i-a ieșit, deoarece Duță a denunțat fapte care s-au prescris. Legea spune că doar denunțătorii care aduc „informații cu caracter determinant” sunt recompensați cu reducerea limitelor de pedeapsă, nu orice „turnătorie”.

Ads

La ultimul termen de judecată – de la care Lucian Duță a lipsit, deoarece s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 pe final de proces – avocații au încercat să convingă instanța de judecată, printre altele, să îi facă clientului lor aplicarea prevederilor Articolului 19 din Legea 682/2002 privind protecția martorilor. Judecătorii au respins solicitarea. Lucian Duță a ridicat și o excepție de neconstituționalitate pe rolul Înaltei Curți legată de acest aspect, însă nici acolo n-a găsit o mai mare înțelegere.

Pe Irina Socol și pe Radu Enache i-a „turnat” dr. Lucian Duță la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pentru a scăpa de jumătate din pedeapsă. Procurorii de acolo au deschis un dosar în urma acestui denunț, preluat ulterior de DNA. Procurorii anticorupție au constat că Duță a scris în delațiune despre fapte vechi, a căror termen de prescripție s-a împlinit. Ce prevede art. 19 din Legea privind protecția martorilor. Practic, Duță și-a denunțat propriii denunțători.

Ads

Procuror DNA: „Duță lua mită by default”

Procurorul de ședință al DNA a desființat punct cu punct susținerile avocaților lui Lucian Duță.

„Inculpatul Duță Lucian în calitate de președinte al CNAS și-a dat acordul pentru încheierea actelor adiționale. Adrian Georgescu, martor, a spus ca comisionul de 15% pentru Duță era prevăzut la fiecare act adițional by default. El a susținut că banii au fost luați pentru sprijin politic, dar banii este cert că s-au luat. Datele cu privire la firmele offshore a fost date chiar de Lucian Duță celor doi martori, Radu Enache și Irina Socol. Banii nu au fost dați pentru sprijin politic, ci pentru îndestularea personală a inculpatului și a familiei acestuia. Este vorba de excursii în străinătate. Familia concubinei s-a îmbogățit în perioada respectivă cu casă și mașina, când ei, înainte, nu aveau bani decât pentru traiul zilnic, pentru mâncare. Nu este atins termenul de prescripție. Cu privire la denunțul formulat în cauză, dosarul înregistrat la PCA Constanta, iar procurorul competent de la DNA a înțeles să îl infirme. Asta pentru că începerea urmăririi penale in rem (n.r. – numai cu privire la fapte) și apoi în personam s-a făcut în condiții de nelegalitate. Sumele mari de bani excludeau competența PCA Constanța. Apoi, fapta arătată în denunț era deja prescrisă. Nu am văzut în viață mea o asemenea ordonanță dată de un procuror: să nu verifici că e prescrisă fapta cu un an înainte! E o sumă enormă, 6 milioane de euro (n.r. – mita din dosarul lui Lucian Duță). Nu cred că este cazul să mai fie redusă pedeapsa, rog să o mențineți în același cuantum”, a arătat procurorul DNA, la ultimul termen de judecată.

Ads

„Zeciuiala” șefului CNAS, Lucian Duță

Lucian Duţă a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010 - 2012, în calitate de preşedinte al CNAS, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 de euro prin transferuri bancare şi 800.000 de euro în numerar.

Sumele de bani au fost remise lui Duţă fie în numerar (în mai multe tranşe), fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile şi cu conturi bancare deschise în Elveţia.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra sumei de 2.183.820 de euro identificată într-un cont bancar din Elveţia, asupra unui teren cu construcţie S+P+4, asupra a trei apartamente şi asupra unui autoturism.

Pe 4 aprilie 2018, DNA anunţa că i-a fixat lui Duţă o cauţiune de 4.500.000 de lei.

DNA mai susţinea atunci că Lucian Duţă ar fi primit mită în legătură cu încheierea şi derularea unui act adiţional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea şi operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, el ar fi primit bani în legătură cu încheierea şi derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluţiei informatice de implementare a Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate şi interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.