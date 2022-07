Lucian Duță, fost șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a fost condamnat definitiv, luni, 25 iulie.

Judecătorii au decretat o pedeapsă definitivă la închisoare de 6 ani, pentru luare de mită. Pe fond, Lucian Duță a fost condamnat la aceeași pedeapsă - câte un an de detenție pentru fiecare milion luat șpagă.

Dr. Lucian Duță a fost primul inculpat VIP care a invocat prescripția, imediat după decizia CCR din data de 26 mai. Magistrații nu au ținut cont de susținerile lui și l-au trimis la pușcărie.

Iată decizia Curții de Apel București:

„Condamnă pe inculpatul Duţă Nicolae-Lucian la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru comiterea infrac?iunii de luare de mită, în formă continuată (4 acte materiale).

Constată încetate efectele declaraţiei proprietarului Tuchiluş Andrei, care poartă Încheierea de autentificare nr.226/12.IV.2017 a Biroului Individual Notarial Eftimescu Mihai-Marian (...), prin care a constituit garanția reală imobiliară pentru cauţiunea în sumă de 4.500.000 lei, stabilită la luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale (...). Definitivă. Pronunțată pe data de 25.VII.2022”

Avocații lui Lucian Duță au făcut cere de repunere pe rol a dosarului la câteva ore după ce judecătorii de la Curtea Constituțională au declarat ca neconstituționale prevederile articolului de lege care reglementează întreruperea prescripției.

Astfel, pe data de 31 mai, Lucian Duță a vorbit cu patos despre cum își face bagajul în fiecare zi în care judecătorii anunță că se vor pronunța în dosarul lui, apoi amână decizia, despre cum faptele i s-au prescris și despre cum constituțional ar fi ca el să scape cu soluția de încetare a procesului penal.

Un cuvânt n-a spus dr. Lucian Duță în sala de judecată despre faptul că ar fi nevinovat și că n-a luat mita de 6,3 milioane de euro pe vremea când era șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate așa cum îl acuză procurorii DNA și așa cum a reținut instanța de fond atunci când l-a comdamnat la 6 ani de închisoare.

Tot atunci, avocatul lui Lucian Duță încerca să le convingă pe cele două judecătoare (magistrații Daniela Panioglu și Alina Guluțanu) că pe data de 25 iulie – noul termen pentru pronunțarea deciziei – ar trebui să ia în calcul și posibilitatea încetării procesului penal, adică să nu se mai pronunțe deloc.

Fostul șef al CNAS și-a denunțat denunțătorii

Lucian Duță are o deja o condamnare pe fond pe numele lui în acest dosar. Tribunalul București l-a găsit vinovat pentru luare de mită și l-a trimis la pușcărie pentru 6 ani.

Fostul șef al CNAS spera că va beneficia de reducerea cu jumătate a pedepsei pentru că a făcut denunț.

Strategia lui era să rămână cu o pedeapsă de 3 ani, eventual cu suspendare. Nu i-a ieșit, deoarece Duță a denunțat fapte care s-au prescris. Legea spune că doar denunțătorii care aduc „informații cu caracter determinant” sunt recompensați cu reducerea limitelor de pedeapsă, nu orice „turnătorie”.

La ultimul termen de judecată – de la care Lucian Duță a lipsit, deoarece s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 pe final de proces – avocații au încercat să convingă instanța de judecată, printre altele, să îi facă clientului lor aplicarea prevederilor Articolului 19 din Legea 682/2002 privind protecția martorilor. Judecătorii au respins solicitarea. Lucian Duță a ridicat și o excepție de neconstituționalitate pe rolul Înaltei Curți legată de acest aspect, însă nici acolo n-a găsit o mai mare înțelegere.

Pe Irina Socol și pe Radu Enache i-a „turnat” dr. Lucian Duță la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pentru a scăpa de jumătate din pedeapsă. Procurorii de acolo au deschis un dosar în urma acestui denunț, preluat ulterior de DNA. Procurorii anticorupție au constat că Duță a scris în delațiune despre fapte vechi, a căror termen de prescripție s-a împlinit. Ce prevede art. 19 din Legea privind protecția martorilor. Practic, Duță și-a denunțat propriii denunțători.

DNA îl vrea pe Duță medic la penitenciar: „Lua șpagă by default!”

Procurorul de ședință al DNA a desființat punct cu punct susținerile avocaților lui Lucian Duță.

„Inculpatul Duță Lucian în calitate de președinte al CNAS și-a dat acordul pentru încheierea actelor adiționale. Adrian Georgescu, martor, a spus ca comisionul de 15% pentru Duță era prevăzut la fiecare act adițional by default. El a susținut că banii au fost luați pentru sprijin politic, dar banii este cert că s-au luat. Datele cu privire la firmele offshore a fost date chiar de Lucian Duță celor doi martori, Radu Enache și Irina Socol. Banii nu ai fost dați pentru sprijin politic, ci pentru îndestularea personală a inculpatului și a familiei acestuia. Este vorba de excursii în străinătate. Familia concubinei s-a îmbogățit în perioada respectivă cu casă și mașina, când ei, înainte, nu aveau bani decât pentru traiul zilnic, pentru mâncare. Nu este atins termenul de prescripție. Cu privire la denunțul formulat în cauză, dosarul înregistrat la PCA Constanta, iar procurorul competent de la DNA a înțeles să îl infirme. Asta pentru că începerea urmăririi penale in rem (n.r. – numai cu privire la fapte) și apoi în personam s-a făcut în condiții de nelegalitate. Sumele mari de bani excludeau competența PCA Constanța. Apoi, fapta arătată în denunț era deja prescrisă. Nu am văzut în viață mea o asemenea ordonanță dată de un procuror: să nu verifici că e prescrisa fapta cu un an înainte! E o suma enorma, 6 milioane de euro (n.r. – mita din dosarul lui Lucian Duță). Nu cred că este cazul să mai fie redusă pedeapsa, rog să o mențineți în același cuantum”, a arătat procurorul DNA, la ultimul termen de judecată.

Acuzațiile procurorilor DNA pentru fostul șef al CNAS

Lucian Duţă a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010 - 2012, în calitate de preşedinte al CNAS, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 de euro prin transferuri bancare şi 800.000 de euro în numerar.

Sumele de bani au fost remise lui Duţă fie în numerar (în mai multe tranşe), fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile şi cu conturi bancare deschise în Elveţia.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra sumei de 2.183.820 deeuro identificată într-un cont bancar din Elveţia, asupra unui teren cu construcţie S+P+4, asupra a trei apartamente şi asupra unui autoturism.

Pe 4 aprilie 2018, DNA anunţa că i-a fixat lui Duţă o cauţiune de 4.500.000 de lei.

DNA mai susţinea atunci că Lucian Duţă ar fi primit mită în legătură cu încheierea şi derularea unui act adiţional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea şi operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.

De asemenea, el ar fi primit bani în legătură cu încheierea şi derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluţiei informatice de implementare a Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate şi interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.

