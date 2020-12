Economistul Lucian Isar, sotul Alinei Gorghiu, numit consilier onorific al prim-ministrului Florin Citu

Conform deciziei, activitatea lui Lucian Isar este neremunerata, anunta Agerpres. Lucian Isar este sotul Alinei Gorghiu, membru marcant al PNL , iar in 2010 a urmat cursurile Colegiului National de Aparare de la Bucuresti si Academiei Nationale de Informatii Mihai Viteazu.El ocupa in prezent pozitia de reprezentant al Romaniei la BERD . De altfel, Florin Citu, in calitate de ministru al finantelor, l-a numit la inceputul anului pe Lucian Isar in pozitia de la BERD - Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare -, unul dintre cei mai mari creditori ai Romaniei, relateza zf.ro. Conform sursei citate, cei doi se cunosc de mai bine de 15 de ani, avand in vedere ca au fost sefi de trezorerie la Citybank si Bancpost, respectiv ING . Cei doi sunt pusi pe lista celor care au speculat cursul valutar al leului in toamna lui 2008, un episod extrem de controversat in istoria pietei valutare, mai relateaza publicatia. BNR niciodata nu a confirmat numele dealerilor sau trezorierilor aflati pe lista neagra. Cert este ca cei doi s-au despartit de Bancpost si ING dupa cativa ani.Lucian Isar a fost ministrul delegat pentru Mediul de Afaceri in guvernul Ponta, de unde a plecat extrem de rapid, dupa o disputa cu premierul.