Surpriză: Lucian Mândruță știa despre problemele de sănătate ale medicului Flavia Groșan: „Am o dilemă etică”

Veste potrivit căreia medicul Flavia Groșan este internat în spital, în stare gravă de sănătate, a șocat opinia publică din România. Însă, au existat persoane publice, inclusiv anumite voci din mass-media, contestatari care știau de ani de zile de problemele cunoscutului doctor.

Medicul Groșan a devenit cunoscut publicului larg în perioada COVID, când a recomandat unor pacienți consultații private, în cadrul cărora a oferit tratamente alternative, neparafate oficial de autorități. Acțiunile, declarațiile doctorului au împărțit românii în două mari tabere: susținători și contestatari. Printre cei mai aspri critici ai Flaviei Groșan s-a numărat jurnalistul Lucian Mândruță, care susține că știa despre problemele de sănătate ale cadrului medical, de mult timp.

Omul de media a dezvăluit în social media cum a aflat despre starea precară de sănătate a Flaviei Groșan.

„Acum aproape doi ani eram într-o emisiune TV despre fake news și propagandă. Și a venit vorba și despre doamna Groșan, deja celebră după pozițiile ei cel puțin bizare și neștiințifice din vremea pandemiei. La un moment dat luam pauză de publicitate. Și unul dintre invitați - nu pot să vă spun cine - a venit cu următoarea rugăminte: 'hai să nu mai vorbim atât despre doamna Groșan, pentru că are cancer, e într-o situație delicată, hai să ne fie milă!'.

Am rămas cu toții uimiți. Omul părea că știe ce vorbește. Și, cumva, fără să agreem între noi, am continuat discuția în emisie, dar fără să mai aducem vorba despre ea. Dar n-am uitat povestea. Nici n-am putut s-o spun altcuiva, căci omul ne făcuse o confidență pe care cred că se așteaptă s-o ținem pentru noi, până ce informația devenea publică. Azi pot să vă spun”, a declarat Mândruță.

Lucian Mândruță: „Flavia Groșan, mega-conspiraționistă, își dădea cu părerea despre orice”

De asemenea, jurnalistul susține că are o dilemă etică.

„Și tot azi am o dilemă etică pe care pot s-o împart cu voi. În impul ăsta, au fost oameni - mulți, puțini, nu știu - care au fost la curent cu situația doamnei. Inclusiv din presă. Destui au profitat de ea, intervievând-o, luând de bune rătăcirile ei. Dar chiar și fără ei, putea să o găsești zilnic în social media dându-și cu părerea despre orice. Acum o săptămână, chiar despre paracetamol!

Un om bolnav, cu o suferință cu posibil impact asupra discernământului - azi aflăm că avea și metastaze cerebrale - a fost un reper medical, lider de opinie și mega-conspiraționist urmărit de milioane de oameni. Și nimeni nu a zis nimic, din compasiune. Și pentru că secretul relației medic-pacient trebuie păstrat, nu? Mulți știau. Și acum întreb - oare ar fi trebuit să vorbească?”, a mai transmis Mândruță.

În prezent, Flavia Groșan se află pe patul de spital, în stare critică.

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3, în urmă cu patru ani, Groșan susținea că toți pacienții ei își reveniseră „perfect”, după schema de tratament pe care o aplica, personalizat, în funcție de diverse aspecte.

„Îl tratez ca pe o pneumonie. Tratament etiologic (în funcție de cauze), tratamentul simptomelor, tratament fiziopatologic, eu așa îl tratez, ca să atac toate mecanismele și n-am emoții”, declara Groșan, la acea vreme.

