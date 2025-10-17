Jurnalistul Lucian Mîndruță, furios după ce fanii lui Călin Georgescu s-au dus să protesteze la blocul explodat din Rahova: "Murdăria cea mai scârboasă"

”Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni care pun în pericol buna desfăşurare a intervenţiei”, a anunțat vineri, 17 octombrie, Jandarmeria Bucureşti.

Sursa citată a precizat că, în urma acestor acţiuni, ”un bărbat a fost extras din grup şi condus la secţia de poliţie, în vederea identificării şi luării măsurilor legale”.

Potrivit imaginilor distribuite pe reţelele de socializare, bărbatul ridicat de jandarmi este influencerul Makaveli, cel care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi un apropiat al Dianei Şoşoacă.

Jurnalistul Lucian Mîndruță a comentat extrem de acid vineri seară, 17 octombrie, pe pagina personală de Facebook, ieșirea fanilor lui Călin Georgescu. Acesta a i-a comparat pe oamenii fostului prezidențiabil cu "murdăria cea mai murdară și mai scârboasă".

"Exista murdărie acceptabilă: o găsești în negreala aia de la frâne de pe roțile mașinii, după un drum lung.

Exista murdărie dezgustătoare: o găsești în farfuria de la fundul stivei lăsată în chiuvetă, cam acum o săptămână.

Și există murdăria cea mai murdară și mai scârboasă: fanii lui Călin Georgescu care s-au dus să protesteze la blocul din Rahova!", a scris jurnalistul pe rețeaua de socializare.

Explozia din Rahova: trei morți și 13 răniți

Explozia s-a produs vineri dimineață, într-un bloc situat pe strada Vicina, în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

Potrivit informațiilor oficiale, trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 persoane au fost transportate la spital, printre care o adolescentă de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre răniți au suferit arsuri severe, iar Ministerul Sănătății a anunțat că se fac demersuri pentru transferul acestora în străinătate, imediat ce starea lor va permite deplasarea.

Autoritățile au evacuat complet imobilul, iar expertiza tehnică a clădirii este realizată în regim de urgență. Poliția și Parchetul Capitalei au deschis o anchetă penală pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și posibilele responsabilități.

