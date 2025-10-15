"Războaiele trebuie anunțate cu 6 luni înainte și programate în perioadele mai libere". Răspuns acid al lui Lucian Mândruță pentru rezerviștii care s-au plâns

Foarte mulți militari în rezervă, dintre cei care locuiesc în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați, pentru a face instrucție. Este vorba de un exerciţiu de mobilizare denumit MOBEX B-IF-25, care a început la data de 12 octombrie 2025.

În spațiul public au apărut imediat relatări ale unor rezerviști, care au semnalat probleme în modul în care au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați. Unii s-au plâns că au fost chemați la adrese care nu existau, alții că au fost anunțați cu prea puțin timp înainte și nu au avut timp să se pregătească.

Acestora din urmă, jurnalistul Lucian Mândruță le-a răspuns ironic pe Facebook, spunând că oamenii au dreptate și că războaiele ar trebui să se anunțe cu cel puțin 6 luni înainte și să fie programate "în perioadele mai libere pentru toată lumea…!".

"Văd că unii rezerviști se plâng că au fost convocați de azi pe poimâine sau - oroare! - chiar mâine la exerciții militare.

Da, chiar așa, când toate războaiele se anunță cu 6 luni înainte si numai în perioadele mai libere pentru toată lumea…!", a scris jurnalistul pe rețeaua socială.

Armata recunoaște deficiențele mobilizării

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ștefan Pavel, susține că unul dintre obiectivele acestor exerciții este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.

"Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulți rezerviști, peste 10.000 aici în București. Tocmai acesta este scopul exercițiului, de a ne adapta la condițiile pe care le avem acum și de a vedea ce nu funcționează, pentru a remedia pe parcurs (...). Unul dintre obiectivele exercițiului este de colaborare și cooperare între militarii activi și militarii în rezervă.

Cei care și-au desfășurat activitatea în armată, după ce au devenit rezerviști, au pierdut contactul cu activitățile Armatei Române. Este o zi în care sunt puși la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a ședințelor de tragere (...). La finalul exercițiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (...).

Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condițiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviștii la unități. Ei pot fi anunțați cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (...). Acești rezerviști au o medie de vârstă de 45-48 de ani", a explicat colonelul Ștefan Pavel.

