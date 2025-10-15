"Războaiele trebuie anunțate cu 6 luni înainte și programate în perioadele mai libere". Răspuns acid al lui Lucian Mândruță pentru rezerviștii care s-au plâns

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 17:39
210 citiri
"Războaiele trebuie anunțate cu 6 luni înainte și programate în perioadele mai libere". Răspuns acid al lui Lucian Mândruță pentru rezerviștii care s-au plâns
Lucian Mândruță FOTO Facebook Captura Kanal D

Foarte mulți militari în rezervă, dintre cei care locuiesc în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați, pentru a face instrucție. Este vorba de un exerciţiu de mobilizare denumit MOBEX B-IF-25, care a început la data de 12 octombrie 2025.

În spațiul public au apărut imediat relatări ale unor rezerviști, care au semnalat probleme în modul în care au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați. Unii s-au plâns că au fost chemați la adrese care nu existau, alții că au fost anunțați cu prea puțin timp înainte și nu au avut timp să se pregătească.

Acestora din urmă, jurnalistul Lucian Mândruță le-a răspuns ironic pe Facebook, spunând că oamenii au dreptate și că războaiele ar trebui să se anunțe cu cel puțin 6 luni înainte și să fie programate "în perioadele mai libere pentru toată lumea…!".

"Văd că unii rezerviști se plâng că au fost convocați de azi pe poimâine sau - oroare! - chiar mâine la exerciții militare.

Da, chiar așa, când toate războaiele se anunță cu 6 luni înainte si numai în perioadele mai libere pentru toată lumea…!", a scris jurnalistul pe rețeaua socială.

Armata recunoaște deficiențele mobilizării

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ștefan Pavel, susține că unul dintre obiectivele acestor exerciții este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.

"Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulți rezerviști, peste 10.000 aici în București. Tocmai acesta este scopul exercițiului, de a ne adapta la condițiile pe care le avem acum și de a vedea ce nu funcționează, pentru a remedia pe parcurs (...). Unul dintre obiectivele exercițiului este de colaborare și cooperare între militarii activi și militarii în rezervă.

Cei care și-au desfășurat activitatea în armată, după ce au devenit rezerviști, au pierdut contactul cu activitățile Armatei Române. Este o zi în care sunt puși la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a ședințelor de tragere (...). La finalul exercițiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (...).

Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condițiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviștii la unități. Ei pot fi anunțați cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (...). Acești rezerviști au o medie de vârstă de 45-48 de ani", a explicat colonelul Ștefan Pavel.

Armata recunoaște deficiențe la mobilizarea rezerviștilor: „Tocmai acesta este scopul exercițiului”
Armata recunoaște deficiențe la mobilizarea rezerviștilor: „Tocmai acesta este scopul exercițiului”
Reprezentanții Armatei recunosc că există și probleme la desfășurarea exercițiilor de mobilizare a rezerviștilor, însă susțin că aceste exerciții au tocmai scopul de a identifica și...
Au început lucrările de reparații în centrul Bucureștiului. Zonele vizate de Primăria Capitalei FOTO
Au început lucrările de reparații în centrul Bucureștiului. Zonele vizate de Primăria Capitalei FOTO
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat miercuri, 15 octombrie, că au început lucrările pentru reparaţia trotuarelor şi a scărilor din faţa Teatrului Naţional...
#Lucian Mandruta, #Armata Romana, #razboi, #rezervisti, #Bucuresti , #armata
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! A semnat cu un gigant, dupa ce FIFA l-a interzis 30 de luni in fotbal
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
DigiSport.ro
David Alaba, OUT! Austriecii au facut anuntul, dupa 0-1 cu Romania

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful NATO încearcă să liniștească țările membre: „Să nu îi luăm pe ruși prea în serios. Suntem mult mai puternici”
  2. "Războaiele trebuie anunțate cu 6 luni înainte și programate în perioadele mai libere". Răspuns acid al lui Lucian Mândruță pentru rezerviștii care s-au plâns
  3. Au început lucrările de reparații în centrul Bucureștiului. Zonele vizate de Primăria Capitalei FOTO
  4. Un șofer de TIR, cetățean străin, a înscenat un jaf și s-a rănit singur, încercând să păcălească polițiștii. Ce dorea să obțină prin această reclamație falsă
  5. UE își pierde răbdarea cu Belgradul, care ar putea rata integrarea. Avertismentul Ursulei von der Leyen pentru Serbia: "E nevoie de mai mult"
  6. Secretarul american al apărării le cere aliaților să crească achizițiile de armament pentru Ucraina. „Pacea se obține când ești puternic”
  7. Fiul lui Sile Cămătaru, filmat în timp ce își bate copilul pe stradă. Parchetul cere arestarea sa VIDEO
  8. S-a rupt lanțul de iubire? Mesajul pe care Putin îl aștepta de la Trump și nu a mai venit. "Nu am primit nimic"
  9. Premierul Ungariei e acuzat de implicare într-un atac cibernetic asupra unui înalt oficial străin: "Orban disprețuiește democrația și statul de drept"
  10. Mesaje false în numele Poliției Române. Se solicită plata amenzilor online prin formulare care cer date de card