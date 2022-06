Lucian Mîndruță, clipe teribile în spital din cauza Covid - 19. "A venit ca un buldozer. Am rămas fără voce"

Momente grele pentru Lucian Mîndruță după ce s-a îmbolnăvit de Covid - 19.

Jurnalistul a povestit experiența traumatizantă prin care trece, fiind internat pentru puțin timp la spitalul Marius Nasta.

"Nu mi s-a mai intamplat niciodata ca o boala sa vina peste mine asa ca asta, ca un buldozer.

Ieri la pranz eram ok. Niciun simptom. Am filmat un vlog cu Silviu Petcu, am facut emisiunea… si pe la finalul ei am ramas fara voce. Asa, dintr-o data.

Am dat cu tantrum verde si-am zis ca trece. Si peste noapte, bum! Febra, durere de cap cumplita (asta e cea mai rea chestie), frisoane, tot tacamul.

Am ajuns la spitalul Marius Nasta pana la urma, azi dupa-amiaza, unde am stat pana acum o jumatate de ora, caci nu mai puteam de durere.

Acolo perfuzii, analize…..

In fine, vestea buna e ca plamanul e nu afectat. Vestea proasta e ca va dura ceva. Am plecat acasa cu tratament - Molnupiravir si sfatul sa nu am asteptari prea mari, ca durerea de cap va trece greu.

Am reusit totusi sa ma concentrez la textul asta, ajuns inapoi acasa. Si sa va multumesc din nou pentru grija. M-a miscat tare.

Si da, mai merita purtata masca un pic in aglomeratie", a scris Lucian Mîndruță pe pagina sa de facebook.

În ultimele 24 de ore, în România, au fost înregistrate 366 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).

