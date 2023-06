Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești, și ex-procurorul Mircea Negulescu, achitați de Înalta Curte în dosarul în care primul a fost acuzat de represiune nedreaptă

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost achitați de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care au fost trimiși în judecată de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) pentru săvârşirea mai multor infracţiuni printre care represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă.

Soluția pe scurt:

achită inculpatul Onea Lucian Gabriel (....) pentru participaţie improprie la infracţiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare

achită inculpatul Onea Lucian Gabriel pentru infracţiunea de represiune nedreaptă

achită inculpatul Onea Lucian Gabriel pentru infracţiunea de cercetare abuzivă

achită inculpatul Onea Lucian Gabriel pentru instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii, a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură

achită inculpatul Negulescu Mircea (...) pentru participaţie improprie la infracţiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare

achită inculpatul Negulescu Mircea pentru complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă

achită inculpatul Negulescu Mircea pentru instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii, a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 iunie 2023.

În cauză, parte vătămată este fugarul Sebastian Ghiță.

Dosarul se află pe rolul secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție din ianuarie 2021, iar judecata pe fond s-a finalizat la începutul lunii februarie 2023 când completul de judecată a rămas în pronunțare. De atunci, judecătorii au amânat să dea soluția de patru ori.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Lucian Onea este acuzat de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În acelaşi dosar, Mircea Negulescu a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii de la SIIJ susţin că Lucian Onea şi Mircea Negulescu, în instrumentarea a două dosare penale, în cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denunţător (fostul deputat Vlad Cosma - n.r.) să plăsmuiască un denunţ în numele unei persoane imaginare, să întocmească în fals, în format electronic, tabele care conţin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetăţenie română în anul 2014, cu scopul de a dovedi infracţiunea de coruperea alegătorilor pretins săvârşită de persoana împotriva căreia s-a formulat denunţul. De asemenea, Lucian Onea, cu ajutorul lui Mircea Negulescu, este acuzat că a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor faţă de o persoană despre care ştia că nu este vinovată. Totodată, în cursul lunii mai 2015, în soluţionarea celor două dosare penale, Onea este acuzat că a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrângeri asupra martorului denunţător.

„În rechizitoriu, se mai reţine că inculpatul Onea Lucian Gabriel, în calitate de procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti, în mod repetat, împreună cu inculpatul Negulescu Mircea, în calitate de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în perioada aprilie - mai 2015, l-au determinat pe martorul denunţător să contrafacă, prin exercitarea de constrângeri, a unui denunţ şi a unor tabele în format electronic conţinând nume de persoane din Republica Moldova care ar aparţine unor cetăţeni români imaginari”, se mai arată în comunicat.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în octombrie 2022, achitarea fostului procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti, într-un alt dosar în care a fost deferit justiției de aceeași secție specială.

Este vorba despre dosarul în care el a fost trimis în judecată pentru cercetare abuzivă, participaţie improprie în modalitatea instigării la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, influenţarea declaraţiilor în speţa în care DNA l-a cercetat pe fostul deputat PSD Vlad Cosma.

