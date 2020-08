VIDEO Senatorul Lucian Romascanu, limbaj suburban inainte de declaratia de presa: "O sa primeasca o p... in c... toti"

Jurnalistii au iesit din sala pentru declaratiile lui Eurgen Teodorovici, candidat la sefia PSD, in conditiile in care liderul interimar Marcel Ciolacu nu a venit sa expuna el concluziile CExN."E un pic jignitor, ai purtator de cuvant care vine sa-ti dea niste informatii. Daca nu spune Ciolacu nimic, ce faci? Nu dai nimic? Ce faci cu publicul tau care vrea informatii? Unde e omul nostru de la camera, frate? Asta este sfarsitul unei frumoase prietenii. O sa primeasca o p... in c... toti", a declarat Romascanu.O angajata de la Biroul de Presa al PSD a ras si a comentat: "Nici aia, poate le place", la care Romascanu a raspuns: "S-ar putea, da"."Suntem singuri. E incredibil. Vreau sa vad daca la PNL fac la fel", a adaugat angajata PSD."Daca a existat o iesire nepotrivita, aceasta a fost exclusiv generata de traseistii acestei perioade", a scris Lucian Romascanu pe Facebook