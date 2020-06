Lucian Romascanu: In acest moment, cu argumentele date de presedinte, decizia PSD este de nu vota in continuare starea de alerta

Ziare.

"Vreau sa incep prin a sublinia schimbarea de ton a presedintelui, pentru care, de la un Parlament, am ajuns la. Ideea este in felul urmator: Nu avem in acest moment din partea presedintelui sau a specialistilor niciun fel de dovada epidemiologica necesara prelungirii starii de alerta.Trebuiau cu data de 1 iunie sa inceapa testarea in masa, lucru oricum intarziat dincolo de orice norma pe care alte tari civilizate, in randul carora vrem si noi sa fim, nu avem niciun fel de dovada epidemiologica a situatiei in care se afla Romania. Noi in acest moment facem 4-5.000 de teste pe zi ceea ce este extrem de putin si domnul Iohannis vine si ne spune ca trebuie sa facem lucrul asta. Nu este convingator pentru ca nu vine cu absolut niciun fel de dovada stiintifica", a declarat Lucian Romascanu, la Digi 24.El a precizat ca starea de alerta a insemnat pana in prezent achizitii facute fara respectarea procedurilor si angajari de oameni pe functii."Starea de alerta de pana acum a insemnat achizitii facute fara niciun fel de respectare a procedurilor, a insemnat angajari de oamenii pe functii, nu putem uita acel chelner sau sef de pompe funebre pus sefi de spitale . Inseamna tot felul de lucruri si tunuri financiare care nu pot fi legitimate de PSD prin votul unei prelungiri de stare de urgenta.In acest moment cu argumentele date de presedinte, decizia PSD este de nu vota in continuare starea de alerta. Exista mijloace, exista ordonante de urgenta, exista posibilitatile guvernului de a limita anumite lucruri pe care domnul Iohannis le-a mentionat, nu este nevoie de mentinerea unei stari de alerta", a mai precizat purtatorul de cuvant al PSD.Presedintele Klus Iohannis a anuntat marti ca dupa 15 iunie se pot redeschide mall-urile, fara restaurante si fara locuri de joaca, vor fi posibile evenimente private cu numar limitat de persoane si va fi posibila redeschiderea after-school-urilor si gradinitelor private.Presedintele a declarat ca,data fiind dinamica imbolnavirlor, opinia este ca se impune prelunfgirea starii de alerta, dar cu masuri mai putine decat sunt acum in vigoare, o decizie urmand sa fie luata de Guvern in urma unei analize. Mesajul sau pentru parlamentarii care urmeaza sa avizeze starea de alerta a fost: "Fiti responsabili!".