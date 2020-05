Reactia PSD la fotografia devenita viral cu premierul si cativa ministri: O lipsa de respect!

Ziare.

"O poza extrem de celebra in spatiul public in ultimele doua zile ne arata ceea ce inseamna de fapt guvernul Orban: lipsa de respect fata de lege, lipsa de respect fata de oamenii pe care i-au obligat sa stea in casa, pe care ii obliga sa poarte masti, pe care ii obliga sa se distanteze social. Toate aceste lucruri care sunt valabile si obligatorii prin lege pentru populatie sunt facultative pentru membrii Guvernului", a declarat Lucian Romascanu.El a mai sustinut ca Ludovic Orban a incercat sa dreaga imaginea sa si a Guvernului dupa aparitia acestei fotografii in spatiul public, platind o amenda de 3.000 de lei."As vrea doar doua comentarii sa fac la aceasta poza. Domnul Orban a spus ca acest lucru se intampla dupa ora 15:00 intr-o declaratie, dupa ora 17:00 in alta declaratie. Nu uitati probabil nici unul dintre dumneavoastra cum la inceputul guvernarii striga prin Palatul Victoria la ora 21:00 ca nu e nimeni la munca. Probabil ca munca incepe dupa acest aperitiv astfel incat sa continue pana la ora 21. Domnul Orban a incercat sa-si dreaga imaginea, a sa si a Guvernului, platind o amenda de 3000 de lei pentru aceste incalcari ale legii. As vrea doar atata sa il intreb. Pana de curand domnul Orban traia din 3000 de lei pe luna ca angajat la privat. Cum suna sa dai o leafa intreaga pe o amenda pentru ceea ce a facut dumnealui?", a mai afirmat purtatorul de cuvant al PSD.El a precizat ca aceasta fotografie va reprezenta in istorie ceea ce a insemnat Guvernul Orban pentru Romania."Sigur o poza face cat o mie de cuvinte aceasta mie de cuvinte a fost spusa de la indignare si pana la umor in spatiul public. Lucrurile sunt foarte simple, aceasta fotografie reprezinta de fapt si va reprezenta in viitor si in istorie ceea ce a insemnat guvernul Orban pentru Romania", a mai declarat Lucian Romascanu.