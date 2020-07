Social democratii ii cer demisia lui Robert Negoita: "PSD va avea candidat propriu la Sectorul 3"

"Eu i-am adresat rugamintea de a actiona pana la capat barbateste, daca are un nou proiect politic si are atatea cuvinte de repros la adresa PSD, sa-si dea demisia, sa paraseasca pozitia de primar al Sectorului 3, sa intre in competitie de pe o pozitie pe care si-o doreste, aceea de membru al unui nou partid politic. El ramane membru al PSD prin vointa proprie, pentru a-si pastra mandatul de la Sectorul 3, lucru pe care noi nu-l aprobam, nu-l agream si a existat un demers facut de conducerea partidului catre prefectul Capitalei pentru a sesiza ilegalitatea in care se afla domnul Negoita", a sustinut Romascanu, intr-o conferinta de presa la sediul PSD.Lucian Romascanu sustine ca "Partidul Social Democrat va avea candidat propriu", pe care il vor anunta in urmatoarele doua saptamani.