Romascanu: Pentru abuzul referitor la prelungirea starii de alerta, Guvernul Orban s-a ales cu o motiune de cenzura care ii va fi fatala

Social-democratii acuza ca guvernul a luat astfel de decizii "ca sa justifice deciziile din pandemie, inclusiv tunurile financiare ori numirile clientelare, guvernul PNL avand nevoie sa arate ca lucrurile sunt mai grave decat sunt in realitate pentru a continua aceste actiuni."Romascanu a mai afirmat ca legea referitoare la starea de alerta va fi amendata astfel incat prelungirea starii de alerta sa nu mai poata fi facuta fara acordul Parlamentului.PSD catalogheaza drept "o bataie de joc la adresa legii" si un " abuz imens" decizia Guvernului de a nu solicita un vot in Parlament pentru prelungirea starii de alerta, sustinand ca aceasta decizie va avea doua consecinte majore.Prima este, conform senatorului PSD Lucian Romascanu, aceea ca "Guvernul Orban s-a ales cu o motiune de cenzura care ii va fi fatala", a doua consecinta fiind aceea ca guvernul PNL a instaurat "starea de haos" in Romania.In acest context, social-democratii "someaza" guvernul sa ceara votul Parlamentului pentru orice decizie privind prelungirea starii de alerta."De ce credem noi ca se intampla toate aceste manipulari si ascunderi ale adevarului? Pentru ca firmele prietene au facut stocuri de masti de protectie pentru doua stari de alerta, probabil, nu? Sau pentru ca stiu ca dupa starea de alerta urmeaza o motiune de cenzura care a duce la caderea Guvernului sau pentru ca au luat decizii disproportionate, in starea de urgenta, care au dus la prabusirea economiei. (...) Si, nu in ultimul rand, ca sa justifice deciziile din pandemie, inclusiv tunurile financiare ori numirile clientelare, guvernul PNL avand nevoie sa arate ca lucrurile sunt mai grave decat sunt in realitate pentru a continua aceste actiuni", a mai afirmat Lucian Romascanu.Reprezentantul PSD acuza totodata ca guvernantii au folosit pandemia "pentru a-si atinge propriile scopuri si pentru a satisface nevoile clientilor PNL", sustinand din nou ca "Guvernul PNL ascunde sau manipuleaza adevarul legat de pandemia cu COVID, insistent si cu premeditare"."Vom aduce amendamente la Legea 55 astfel incat prelungirea starii de alerta sa nu se mai poata face fara acordul Parlamentului" a anuntat Lucian Romascanu."Indiferent de minciunile si manipularile pe care PNL le aduce in spatiul public solicitam romanilor sa continue portul mastii in spatiul public sa continue masurile de distantare pentru a proteja pe ei si pe cei dragi" a mai declarat Lucian Romascanu.Acesta aduce si ceea ce a numit "argumente" care arata faptul ca datele privind imbolnavirile sunt manipulate, intre acestea Romascanu enumerand faptul ca Guvernul are monopolul informatiilor oficiale si "refuza obsesiv" sa lase informatii sa iasa public si din alte surse, dand exemplul faptului ca "Guvernul a impiedicat Primaria" Capitalei sa faca testarea in masa, dar si faptul ca "epidemiologii care aratat realitatea pe care PNL vrea s o mascheze au fost indepartati, vezi cazul Streinu Cercel"Nu in ultimul rand, PSD acuza autoritatile ca "testeaza in functie de interesul politic si nu de necesitati" subliniind ca adevarul e ca doar 6,9% din cele peste 2600 de locuri de terapie intensiva erau ocupate in aceasta luna.