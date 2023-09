Sanmartean dezvaluie cea mai mare greseala din cariera: Iata cum a plecat de la Panathinaikos

Lucian Sanmartean a dezvaluit care a fost cea mai mare greseala din cariera lui de jucator.

In 2003, grecii de la Panathinaikos plateau aproape un milion de euro pentru a-l lua pe Sanmartean de la Gloria Bistrita, mijlocasul roman avand in fata un viitor mare.

Lucrurile nu au mers asa pentru ca "micul Platini" a intrat in conflict cu antrenorul de atunci al elenilor, italianul Alberto Malesani, si a fost din lot.

Iar cand echipa a avut nevoie de el, Lucian a facut cea mai mare greseala a carierei refuzand sa mai evolueze pentru Panathinaikos.

"A venit Malesani si am avut un usor conflict cu dansul. Ma iubea foate tare, voia foarte mult de la mine... Am avut un cantonament in Italia, iar la un meci amical nu m-a folosit. Eu, fiind foarte tanar, credeam ca daca esti foarte bine pregatit si bun ca jucator trebuie sa joci. El rotea jucatorii, ii schimba, iar eu nu am fost capabil sa inteleg aspectul asta si am avut un conflict verbal cu el.

Apoi am stat in tribuna, m-am antrenat vreo trei luni singur. Echipa nu prea functiona, iar jucatorii s-au dus la club si au zis ca au nevoie de mine. A venit antrenorul secund si m-a invitat sa iau parte la antrenamente. Iar atunci, eu, greseala mare, am zis: Acum aveti nevoie de mine? Cum m-ati dat afara... Nu, multumesc! Si asa s-a stricat relatia cu Panathinaikos.

Dupa ce am stat sase luni de zile a fost si o problema, eu fiind depistat pozitiv. Aveam testosteronul mai mare decat la un jucator normal. Corpul meu secreta in mod normal mai mult testosteron decat alti jucatori si ei au crezut ca eu ma dopez. M-au exclus din lot, iar eu am mers si mi-am facut singur teste prin care le-am demonstrat ca nu ma dopam! Dupa sase luni mi-au zis ok, nu te-ai dopat, te vrem inapoi. Il dam si pe Malesani afara si te vrem inapoi. Am zis: Acum ma vreti inapoi? Imaginea mi-ati terfelit-o prin toate ziarele si toti spun ca sunt un rau pentru club. Va strang mana si nu mai vreau sa raman!", a povestit Lucian Sanmartean pentru Telekom Sport.

Sanmartean a plecat de la Panathinaikos in decembrie 2006m iar doua luni mai tarziu semna un acord cu olandezii de la FC Utrecht.

Nu a rezistat mult nici acolo, fiind chinuit de accidentari, astfel ca in 2009 a revenit la Gloria Bistrita.

