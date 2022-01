Lucian Viziru a ajuns la terapie intensivă în ziua de Revelion! Actorul a fost suspect de infarct. Ce simptome a avut și prima sa reacție

Cunoscutul actor și cântăreț Lucian Viziru (45 de ani) a trecut prin momente dificile la cumpăna dintre ani, fiind nevoit să ajungă la Spitalul Floreasca din cauza unui posibil infarct.

Lucian Viziru a părăsit în ultima perioadă showbiz-ul românesc pentru a-și începe o carieră de antrenor de tenis în afara țării.

Din păcate, exact în ultima zi a anului 2021, actorul s-a confruntat cu o problemă medicală destul de gravă, care a necesitat internare de urgență.

„Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos.

Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative.

A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul.

Astăzi am fost mutat din salonul de terapie intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a povestit Lucian Viziru pe contul său personal de Youtube.

