Viziteu, primarul USR al Bacăului, a dat examenul de titularizare. Ce notă a obținut și ce vrea să facă după ce termină cu politica

Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu (USR), a dat examenul de titularizare. El a obținut nota 7,10 la examen. Edilul local a ținut să dea o replică în online contestatarilor.

„Își lasă Viziteu primăria pentru catedră? Hai că iar s-a făcut furtună într-un pahar cu apă, dintr-o jumătate de adevăr. Nu plec nicăieri! Cel puțin pentru următorii 3 ani am să-mi fac treaba la primărie. Alții pot comenta de pe margine cât vor, la asta se pricep cel mai bine”, a scris, vineri, pe Facebook, Lucian Viziteu.

Acesta a explicat că a susținut examenul de titularizare pentru a se testa.

„Da, am dat examenul de titularizare. De ce? În cea mai mare parte ca să mă testez. Informatica e un domeniu în care, dacă iei o pauză prea lungă, riști să te deprofesionalizezi. Nu mai sunt 'de 10' la teorie ca în liceu sau facultate, dar chiar și așa, am luat cea mai mare notă din județ. Și nici prin județele vecine nu prea au fost note mai mari. Pentru un post în urban ai nevoie de minimum 7. În Bacău, doar doi candidați am reușit să trecem de prag. Celălalt și-a ales un post la Onești. Eu am fost repartizat la Buhuși”, a mai scris fostul șef de campanie al Elenei Lasconi.

Lucian Viziteu vrea să devină profesor după ce termină cu administrația publică și cu politica

Acesta a explicat că nu se gândește să dea primăria pe catedră, încă: „Nu merg acum să predau în sistemul preuniversitar, dar cel mai probabil o voi face când nu voi mai fi implicat în politică. Și nu, nu 'blochez' niciun post. Nu se înghesuie lumea să predea informatică. Din contră, avem nevoie de mai mulți profesori buni. Dacă în viitor vor fi mai mulți candidați cu nota peste 7 decât posturi disponibile, mă retrag fără discuții.”

El a explicat că ar putea preda la Universitatea „George Bacovia”, din municipiu.

„Și, apropo de educație: Universitatea 'George Bacovia' a înființat o secție de informatică. S-ar putea să mă vedeți acolo, la catedră, câteva ore pe săptămână. Îmi place să predau. E ceva ce am în sânge, mama e și ea profesoară. Am predat și în timpul doctoratului și mi-am dat seama că, atunci când mă voi retrage din politică, acolo mă voi întoarce”, anunță Viziteu.

Lucian Viziteu a promis că-și dă demisia din funcția de primar, dacă nu va reuși să rezolve problema stadionului. Nu s-a ținut de cuvânt, motiv pentru care a atras noi critici.

