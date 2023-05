Napoli a câștigat titlul în Italia: secretul succesului e într-o fermă din Toscana cu măgari și struți. "Am atins adâncurile sufletului meu"

Napoli a câștigat al treilea titlu din istorie, iar pe străzile orașului din sudul Italiei petrecerea a ținut până în zorii zilei.

Echipa antrenată de Luciano Spaletti a obținut la Udine punctul de care mai avea nevoie pentru a deveni oficial campioană.

După fluierul final, la Napoli s-a declanșat petrecerea. Patronul echipei, Aurelio De Laurentiis (73 de ani), a declarat că acesta este doar începutul și a anunțat că antrenorul Luciano Spaletti va rămâne la echipă.

„Acesta este încununarea unei așteptări de 33 de ani. Când am ajuns aici, am zis că ne va lua 10 ani să ajungem în Europa, ceva ce am realizat anticipat, și alți 10 ani să câștigăm Scudetto. Am reușit asta mai devreme de asemenea!

Acum ne lipsește să câștigăm încă un titlu și Champions League. Acest proiect nu se oprește aici, acesta este doar un punct de plecare. Luciano Spalletti va continua aici”, a precizat De Laurentiis.

Luciano Spaletti, ca un călugăr într-o mănăstire

Unul dintre actorii principali ai acestui succes formidabil este antrenorul italian Luciano Spaletti, 64 de ani, cu o vastă experiență în Serie A.

În 2019, Spaletti a fost dat afară de Inter, dar a rămas pe ștatele de plată ale formației milaneze. Și-a luat o pauză de la antrenorat, timp în care s-a "recules" la ferma lui din Toscana. A făcut vin, a cules măsline și a stat doi ani sabatici printre animalele de la fermă: măgari, struți, alpace.

"În liniștea Rimessei am stat ca un călugăr într-o mănăstire, am fost singur și am atins adâncurile sufletului meu", a spus el.

A rămas dedicat studiului și s-a întors în 2021 în antrenorat la Napoli. Acolo unde a avut un prim sezon cu plusuri și minusuri. Fanii i-au furat Fiatul Panda, talismanul antrenorului.

Un banner al ultrașilor lui Napoli a arătat clar că antrenorul ar trebui să plece dacă vrea să își vadă din nou mașina iubită. Napoli a terminat pe locul trei în spatele celor două cluburi din Milano.

La începutul acestui sezon, Napoli era văzută cu a cincea șansă la titlu după Milan, Inter, Juventus și Roma. Acum a câștigat detașat campionatul, iar Spaletti, cu fotbaliști precum giorgianul Khvicha Kvaratskhelia sau nigerianul Osimhen, a readus sub Vezuviu primul titlu după Maradona.