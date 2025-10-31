Când se va putea ajunge de la București la Adjud pe autostradă. Anunțul făcut de șeful CNAIR privind lucrările pe A7 VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 08:15
699 citiri
Când se va putea ajunge de la București la Adjud pe autostradă. Anunțul făcut de șeful CNAIR privind lucrările pe A7 VIDEO
Lucrări pe A7 FOTO Captură video Facebook/Cristian Pistol

Șeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunță că anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7.

Pistol precizează că pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%, în timp ce, pe întregul lot 2, Domneşti - Răcăciuni, stadiul fizic a depăşit 85%. Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin PNRR.

”Activitate intensă pe şantierul lotului 2 (Domneşti Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focşani - Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%”, anunţă şeful CNAIR într-o postare pe Facebook.

Conform lui Pistol, UMB Spedition lucrează acum în special în zona pasajului de la Domneşti Târg, unde, se execută lucrări de hidroizolaţie, după ce a fost turnată placa de suprabetonare, la podul peste râul Trotuş, - la nodul Adjud.

”Pe întregul lot stadiul fizic a depăşit 85%, dar anul acesta, dacă dacă vor permite condiţiile meteorologice să se menţină actualul ritm de lucru, circulaţia va putea fi deschisă până la Adjud. Astfel se va putea circula de la Bucureşti la Adjud, doar pe autostradă (A3 şi A7), anul acesta. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor şi pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani (A3 şi A7)”, dă asigurări şeful CNAIR.

