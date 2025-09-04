Un lucrător la o firmă de telecomunicații a murit după ce a căzut de la cinci metri. Poliția face cercetări pentru ucidere din culpă

Angajatul unei companii de telecomunicații a murit, joi, 4 septembrie, după ce a căzut de la circa cinci metri înălțime, în orașul Târgu-Neamț, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

"La data de 4 septembrie, în jurul orei 15:16, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Alexandru cel Bun, angajat al unei societăți comerciale de telecomunicații, ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ cinci metri. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a declarat decesul bărbatului", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramona Ciofu.

Angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au declanșat o anchetă.

Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în muncă.

