România ar avea nevoie de 100.000 de lucrători din afara UE în anul 2027. Ce meserii sunt căutate de angajatori

Autor: Mihai Diac
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 21:03
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România ar avea nevoie de 100.000 de lucrători din afara UE în anul 2027. Ce meserii sunt căutate de angajatori
Muncitori pe șantier - FOTO Pexels

România ar avea nevoie de minimum 100.000 de lucrători străini, proveniți din afara UE, în anul 2027, estimează Melania Pop, Managing Partner International Work Finder.

Acesta ar fi necesarul calculat de firmele de plasare a forței de muncă, însă plafonul este cel stabilit, în fiecare an, de Guvernul României, anunță site-ul NewsCenter la data de 6 noiembrie 2026.

Pentru anul 2026, Guvernul aprobase un plafon de 90.000 de lucrători străini.

"Nu considerăm dificilă atingerea integrală a acestuia, având în vedere că cifra era atinsă în proporție de peste 75% la data blocării platformei WorkInRomania. Pentru 2027, apreciem că un contingent de minimum 100.000 de lucrători ar fi justificat, însă este esențial ca procedurile administrative să permită și valorificarea efectivă a acestuia”, a declarat Melania Pop.

Contingentul reprezintă plafonul anual al lucrătorilor străini nou-admiși pe piața muncii, nu numărul total al străinilor care lucrează în România și nici numărul celor care ajung efectiv în România. Guvernul stabilește contingentul prin hotărâre, ținând cont de deficitul semnalat de angajatori și de cererile de avize.

În 2017, plafonul a crescut de la 5.500 la 8.500 de persoane. În 2018 a ajuns, după suplimentare, la 15.000, iar în 2019 a ajuns la 30.000. Același nivel, de 30.000, a fost aprobat pentru 2020. În 2021, contingentul inițial de 25.000 de persoane a fost dublat la 50.000.

Din 2022, plafonul a urcat la 100.000 de persoane și a fost menținut la acest nivel în fiecare dintre anii 2023, 2024 și 2025.

Pentru 2026, Guvernul l-a redus la 90.000. Astfel, propunerea pentru anul 2027 ar însemna revenirea cel puțin la nivelul din perioada anilor 2022 – 2025.

În paralel cu discuția despre numărul lucrătorilor care vor fi acceptați în România, se extinde și lista de meserii solicitate de angajatori. Numărul ocupațiilor deficitare pentru care firmele pot recruta lucrători din afara Uniunii Europene ar urma să crească de la 289 la aproape 400, conform solicitărilor firmelor de recrutare din piață.

Companiile caută personal pentru construcții, agricultură și restaurante, dar și angajați cu pregătire tehnică, necesari în producție, mentenanță și logistică.

„Observăm o diversificare a cererii, inclusiv către personal calificat și specializat. Pe lângă ocupațiile tradiționale, există un interes tot mai mare pentru operatori CNC, sudori specializați, electricieni, tehnicieni de mentenanță, operatori industriali și personal în logistică. Piața are nevoie nu doar de forță de muncă, ci și de competențe tehnice”, a explicat Melania Pop.

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