România are circa 140.000 de lucrători din afara UE. "Nu suntem invadatori. Ne concentrăm să câștigăm niște bani și să trimitem la familii"

Shekhar Chandra Shrestha, coordonator național pentru integrare și management pentru aproximativ 1000 de angajați non-UE din România, a explicat că muncitorii extracomunitari care vin în România sunt oameni simpli, din familii cu venituri mici, care vin la noi în țară ca să câștige bani și să trimită bani către rudele rămase acasă.

„Obiectivul nostru principal este să venim aici, să muncim din greu și să câștigăm niște bani. Nu avem nicio altă intenție, nu suntem invadatori. Ne concentrăm pur și simplu să venim la muncă, să mergem la muncă, să câștigăm niște bani și să trimitem la familiile noastre", a declarat Shekhar Chandra Shrestha, într-o emisiune la postul Digi 24.

Explicațiile lui Shrestha vin în urma incidentului consemnat pe o stradă din Sectorul 2, unde un român de 20 de ani l-a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, pe un livrator de mâncare originar din Bangladesh. Românul i-a spus livratorului străin că-l lovește întrucât este un "invadator".

Melania Pop, managing partner la o agenție de recrutare de forță de muncă din Asia, a explicat, la Digi 24, cum sunt angajați în România lucrătorii din țări non-UE. „Astăzi, în România, vorbim de peste 140.000 de lucrători din afara Uniunii, iar numărul lor crește constant. Primim lunar cereri de aproximativ 1.000 de angajați în industrii diferite - producție, HoReCa, curierat. Până în momentul de față nu avem niciun fel de situații nefericite, de instigare sau de probleme religioase, neadaptare culturală. Tocmai pentru că ei sunt aleși, sunt recrutați foarte atent", a explicat Melania Pop.

Ads

Ea a precizat că muncitorii străini nu beneficiază de vreo protecție specială în România și nici nu s-a simțit nevoia, întrucât incidentul căruia i-a căzut victimă livratorul din Asia este singurul de acest gen.

„Ei, în momentul în care vin în România, au aceleași drepturi și beneficii ca și cetățenii români, nu este vreo protecție specială, nu a fost cazul până acum de așa ceva. Nu avem nicio situație anterioară ca cineva să menționeze că s-a simțit amenințat, că nu se simte în siguranță în România. Din contră, România este o țară primitoare. Noi suntem un popor latin, îi susținem pe acești oameni, îi ajutăm să se integreze. Nu cred că este cazul de vreo protecție suplimentară”, a susținut Melania Pop.

Ads