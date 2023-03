Orban, primele declarații după ce a fost audiat la DNA: ”Îl cunosc pe domnul Piţurcă. În 2008 mi-a susţinut candidatura la primărie”

Fostul premier Ludovic Orban a declarat miercuri, după ce a fost audiat în dosarul achizitiei de utilaje neconforme de producere a măştilor, care a prejudiciat ROMARM, că a fost chemat în calitate de martor, la solicitarea părţilor, a dat toate informaţiile care i s-au solicitat.

”Am dat şi declaraţii publice pe tema asta, că nu am avut niciun fel de legătură cu derularea achiziţiei, cu partenerii achiziţiei, eu am participat la inaugurarea unei liniii de producţie, la invitaţiei ministrului Economiei şi Energiei şi am salutat şi am considerat că este un lucru foarte bun faptul că începem să producem măşti FPP3 care erau în momentul respectiv o criză gravă, lipseau cu desăvârşire de pe piaţă şi piaţa internaţională o luase razna”, a spus Orban la ieşirea din sediul DNA.

Întrebat dacă a fost înştiinţat că utilajele se defectau, el a spus că a aflat din presă şi a solicitat ministerului Economiei să intervină şi să repună utilajele în folosinţă, să asigure reparaţia lor şi s-au repus.

”Eu am fost chemat în calitate de martor, la solicitarea părţilor, am dat toate informaţiile care mi s-au solicitat cu privire la această anchetă care se derulează şi dacă mi se mai solicită evident că voi da în continuare orice fel de informaţii”, a spus el.

Ludovic Orban a precizat că el nu a avut niciun sistem de raportare cu privire la producţia de materiale, pentru că producţia se desfăşura în mare parte în mediul privat, de firme care şi-au convertit producţia pentru a produce materiale de protecţie.

Despre implicarea familiei Piţurcă, Orban a spus că nu a ştiut nimic.

”Îl cunosc pe domnul Piţurcă dar cei care au făcut speculaţii că simplul fapt că îl cunosc pe domnul Piţurcă şi faptul că în 2008 mi-a susţinut candidatura la Primărie nu înseamnă că eu aş fi avut vreo legătură cu acest subiect. Nu am discutat cu domnul Piţurcă niciodată acest subiect. Din câte îmi aduc aminte, eu nu cred că l-am mai văzut pe domnul Piţurcă din 2018 sau 2019.

Orban a mai spus că orice iniţiativă de a avea companii care să producă astfel de materiale a fost privită cu ochi buni de guvernarea sa.

”Faptul că cineva aflat la conducerea unei companii nu ştiu ce a făcut, pentru că nu cunosc conţinutul dosarului, doar am răspuns la întrebări, din lucrurile respective nu cunosc exact ce i se impută directorului general Romarm. În mod normal ar fi trebuit să fie o investiţie bună care să asigure capacitatea statului român de a produce astfel de materiale critice”, a arătat el. Orban a mai arătat că la inaugurare media era prezentă şi utilajele funcţionau.

