Orban aruncă săgeți către PNL și PSD: ”România nu mai poate fi guvernată de nişte prostălăi care nu au niciun fel de pregătire”

„Astăzi Forţa Dreptei trebuie să arate că nu este nicidecum, aşa cum încearcă propagandiştii pesedişti şi penelişti, o forţă politică minoră. Forţa Dreptei are capacitatea de a reprezenta conservatorii creştin democraţi, oamenii de dreapta şi că Forţa Dreptei este pregătită de luptă. Nu mai este un an până la primele alegeri. Data primelor alegeri este pe 9 iunie. PSD, PNL şi partidele protejate de ei sunt într-o campanie continuă. Pe ei nu îi interesează cum guvernează, ci se comunică către presă şi mai ales mass-media să nu prezinte punctele de vedere ale opozanţilor.

Orice român care îşi iubeşte ţara şi îi pasă de semenii săi şi îşi doreşte ca România să se ducă într-o direcţie corectă trebuie să înţeleagă un adevăr şi sunt convins, pentru asta e dat de sondajele de opinie, nu mai merge cu actuala coaliţie, nu mai merge cu PNL şi PSD la guvernare. România nu mai este guvernată, nu există nicio viziune, niciun plan, ci decizii care i-au ochii oamenilor şi ssatisfac clientela politică a guvernanţilor”, a afirmat Ludovic Orban, sâmbătă, la conferinţa partidului Forţa Dreptei.

El a mai spus că este obligaţia fiecărui membru al Forţei Dreptei să ia legătura cu fiecare om dezamăgit de guvernare şi să îi arate că există şi în politică oameni de bun simţ care au capacitatea să ducă România în direcţia corectă.

„E obligaţia fiecărui membru al Forţei Dreptei să ia legătura cu fiecare om dezamăgit de guvernare să le arătăm că există oameni care au bun simţ, au dragoste de muncă şi au capacitatea să ducă România în direcţia corectă şi să ducă România spre statutul de putere regionala din Europa de Est, de ţară dezvoltată al cărei cuvânt să conteze în Europa şi în întreaga lume. România poate fi o naţiune respectată şi care să conteze, dar nu trebuie să uităm niciodată că o naţiune puternică se întemeiază pe oameni puternici. Un român puternic este un român care ştie că pentru a trăi mai bine trebuie să înveţe mai mult, să evoluueze, să muncească mai mult. Nu poţi să trăieşti mai bine dacă respecţi cuvântul acela pică pară mălăiaţă în gura lui nătăfleaţă. România nu se poate construi pe pomanageala PSD”, a mai explicat Orban.

„În România oamenii corecţi, oamenii educaţi, oamenii responsabili care se duc dimineaţă la muncă, care spun adevărul, care nu fură sunt majoritari”, a continuat Ludovic Orban.

„Ei trebuie să se trezească şi să dea direcţia corectă a României. România nu mai poate fi guvernată de nişte prostălăi care nu au niciun fel de pregătire. Oamenii educaţi, cu bun simţ stau acasă în ziua votului. Am ajuns în situaţia în care oameni care nu s-ar califica să se angajeze la o companie de salubrizare să încerce să conducă România. Nu putem accepta asta. Trebuie să mergem către fiecare om care a făcut ceva la viaţa lui, care se pricepe la ceva, care ştie care este direcţia corectă şi să îl convingem că soarta României e în mâna fiecăruia dintre ei şi singura soluţie de a pune punct aceste guvernării mediocre este să se mobilizeze şi să voteze cu o formaţiune politică de dreapta, iar în cazul constituirii unei coaliţii de centru dreapta, cu o coaliţie de centru dreapta”, a mai precizat liderul partidului Forţa Dreptei.

Acesta a adăugat că este vechi în politică, însă niciodată nu a fost de acord cu vreun compromis cum a fost perioada FSN, PDSR sau coaliţia din prezent PSD-PNL. Orban a mai spus că nu el a condus minerii la Bucureşti, în timpul Mineriadei şi probabil dacă purta şi blugi şi avea părul lung, „probabil o încasam de la mineri”.

„Este adevărat că sunt vechi în politică. Multă vreme s-au cerut oameni noi în politică. Avem oameni noi în politică şi mă bucur. Pe de altă parte, trebuie să existe întotdeauna un echilibru între cei care sunt vechi în politică şi cei care fac primul pas în politică. Eu nu am condus minerii în Bucureşti în timpul Mineriadei. Noroc că nu aveam blugi şi plete că probabil o încasam de la mineri.

Nu am fost de acord cu niciun compromis FSN, PDSR sau cum se numeşte el astăzi. Din păcate, există azi o cârdăşie care conduce azi România. Nu pot să defineşti şi să spui cine conduce sistemul, dar un sistem există, există cârdăşii. Cine are salarii mai mari – securiştii, SPP-iştii, judecătorii, procurorii? Cine are pensii speciale? La fel aceleaşi categorii. Din păcate, România nu e condusă întotdeauna de cei care sunt aparent în poziţii de decizie. De multe ori ei au cariere sponsorizate în laboratoare care nu sunt la vedere. De multe ori ajuns să ia decizii comandaţi de cei care i-au sponsorizat cariera, a completat Orban.

Orban: Serviciile secrete trebuie scoase din sfera politică, administraţie, justiţie, mass-media şi afaceri

Ludovic Orban a vorbit şi despre scoaterea serviciilor secrete din sfera politică şi a administraţiei şi despre faptul că serviciile secrete nu ar mai trebui controlate prim comisii parlamentare.

„Scoaterea serviciilor secrete din tot ceea ce înseamnă politică, administraţie, mass-media, justiţie şi afaceri. Control civil autentic, ca la americani, germani şi francezi asupra serviciilor secrete, nu o comisie controlată la nivelul parlamentului, ci o comisie controlată de oameni. Dacă stăm şi ne uităm vedem că pitbull-ii doamnei Kovesi au speriat mulţi dintre corupţi. Ca să luptăm împotriva corupţiei trebuie să îi lovim pe toţi cei care fură, nu doar pe aia care nu au spate în pădure, nu doar pe ăia pe care sistemul nu îi protejează. Nu putem să acceptăm ca firmele private fără spate să fie călcate de organele statului, în timp ce celelalte să facă o concurenţă neloială către restul companiilor”, a afirmat Orban.

Acesta a mai declarat că „a doua eliberare pe care trebuie să o facem promovarea proprietăţii private”.

„Statul este cel mai slab, cel mai ineficient proprietar, este cel care acţionează de regulă într-un mod total ineficient. De ce companiile de stat au cei mai mulţi angajaţi, deşi e cea mai mică eficienţă? Pentru că sunt conduse de politruci numiţi de şefii de partide care ajung la guvernare. Companiile de stat sunt mulse de clientela politică, angajează pe criterii politice, fac contracte pe criterii politice”, a conchis Ludovic Orban.

