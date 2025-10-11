Iohannis și ”monstruoasă coaliție.” Atacul unui consilier al lui Nicușor Dan la adresa fostului președinte: ”Călin Georgescu nu s-a născut din neant”

Autor: Ema Petrescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 18:57
825 citiri
Iohannis și ”monstruoasă coaliție.” Atacul unui consilier al lui Nicușor Dan la adresa fostului președinte: ”Călin Georgescu nu s-a născut din neant”
Klaus Iohannis și Ludovic Orban FOTO Hepta

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că ”nu s-a născut din neant” Călin Georgescu şi că acesta a apărut pe fondul unei decizii proaste a fostului preşedinte Klaus Iohannis, care a creat ”monstruoasa coaliţie” formată din PSD şi PNL.

”Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El în mod evident a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Am să vă spun simpu, cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere. În momentul respectiv, PSD şi cu PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi, dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu sufocat în România. Asta este adevărat”, a declarat Ludovic Orban sâmbătă, 11 octombrie, la Digi 24.

Orban a susţinut că decizia lui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare a fost una ”catastrofală”.

”A fost o decizie catastrofală care a fost luată... după aceea, Iohannis în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, el a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile. Dacă nu lăsa să crească acest curent care s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare... oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, că nu mai pot să realizeze nimic din cauza modului în care au controlat, pentru că PSD şi PNL au controlat tot: administraţia centrală, administraţia locală, companii de stat, tot ce mişcă în ţara asta. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a spus Orban.

Călin Georgescu, sub tirul criticilor Dianei Șoșoacă. „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Călin Georgescu, sub tirul criticilor Dianei Șoșoacă. „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Diana Șoșoacă l-a criticat, într-un interviu, pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, despre care a spus că este în slujba PSD. Diana Șoșoacă l-a taxat dur pe...
”O treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată.” Soluția lui Ludovic Orban pentru reducerea deficitului bugetar și restructurarea companiilor de stat
”O treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată.” Soluția lui Ludovic Orban pentru reducerea deficitului bugetar și restructurarea companiilor de stat
Dacă planul coaliției privind reducerea deficitului bugetar va eșua, vor eșua toate partidele din coaliție, avertizează Ludovic Orban, consilierul de politică internă al președintelui...
#Ludovic Orban, #Klaus Iohannis, #calin georgescu , #stiri Ludovic Orban
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Diana Sosoaca il critica pe Calin Georgescu: "Nu ti-e rusine sa-ti bati joc de oamenii care te-au votat si te-au ajutat?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
VIDEO Imaginile nemaivazute! Mircea Lucescu, iesire inexplicabila: "Nu se poate sa-si bata joc de mine. Sa-l dea afara"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu, sub tirul criticilor Dianei Șoșoacă. „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
  2. Iohannis și ”monstruoasă coaliție.” Atacul unui consilier al lui Nicușor Dan la adresa fostului președinte: ”Călin Georgescu nu s-a născut din neant”
  3. Motivul pentru care mai multe categorii de angajați la stat sunt exceptate de la restricțiile pre şi post-angajare la privat. „Reprezintă informaţii clasificate”
  4. Ludovic Orban avertizează că există riscul ruperii coaliției: "Fiecare partid își face jocurile". Ce formațiune creează cele mai mari probleme
  5. Ana Birchall anunță că Departamentul Justiției din SUA a retras documentul care sugera că ea s-a oferit să colaboreze cu CIA: "Era un fals"
  6. De ce a ieșit Grindeanu din sală la congresul UDMR, când a fost intonat Imnul Secuiesc. Explicația dată de liderul PSD
  7. Ludovic Orban, numit recent consilier al președintelui Nicușor Dan, dezvăluie cum e să aibă șef: ”Recunosc că nu prea sunt obișnuit”
  8. Estimări pentru scena politică la următorul ciclu electoral: "Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire"
  9. Alexandru Rogobete, despre influențele politice din spitale: „Ministerul nu are instrumente administrative de control” - Indicatori de performanță pentru manageri
  10. Cum vede ministrul Sănătății amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare: „Orice coaliție are nevoie de echilibru”