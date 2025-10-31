Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, susține că premierul Bolojan va merge în Parlament pentru a vorbi despre reducerea trupelor americane: "Când programul îi va permite"

Ludovic Orban, consilier pentru politică internă al președintelui Nicușor Dan, susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD pe tema reducerii trupelor americane din România.

Orban nu știe însă dacă Bolojan va fi la Parlament luni sau marți, ci când programul îi va permite.

Ludovic Orban consideră drept stranie convocarea venită din partea PSD, mai ales că vine din partea unuia dintre partidele care fac parte din coaliţia de guvernare.

”Chiar dacă este stranie această chemare în Parlament, făcută de un partid din cadrul coaliţiei, partid care a deţinut Ministerul Apărării până la acest guvern, aici se intră într-o procedură parlamentară care este reglementată de regulamentul Camerei Deputaţilor”, a declarat Ludovic Orban vineri seară, la B1 TV.

Consilierul prezidenţial a precizat că procedura chemării premierului face parte dintr-un mecanism normal de informare a Parlamentului cu privire la activitatea Guvernului.

”Sunt convins că premierul Bolojan va da curs acestei invitaţii conform procedurilor parlamentare. Nu ştiu dacă luni, dacă marţi, când programul îi va permite dar cu siguranţă va veni în faţa Parlamentului pentru a răspunde la întrebările care îi vor fi adresate”, a mai spus Orban.

Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, 3 noiembrie, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Tema dezbaterii propuse de PSD este ”Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară, în care îl chema pe şeful Executivului la Ora prim-ministrului.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate. Grindeanu a afirmat că nu îl interesează pe el, personal, să-i audă pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament.

