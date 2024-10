Ludovic Orban, despre candidatura la prezidențiale: „Este apogeul carierei mele politice. Nu am intrat în cursă ca să mă aflu în treabă”

Preşedintele Fora Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, 5 octombrie, în cadrul Congresului Alianţei Forţelor de Dreapta (liberal-conservatoare) că pentru el, intrarea în această competiţie este apogeul carierei. El a mai adăugat că nu a intrat în această cursă pentru a se afla în treabă și că „nu va fi un candidat oarecare”.

”Pentru mine, intrarea în această competiţie este apogeul carierei mele politice şi este lucrul care mă onorează cel mai mult, în toţi cei 35 de ani de când am intrat în politică, am îmbrăcat haina liberală şi slujesc cetăţenii români în indiferent ce funcţie publică am deţinut. Nu am intrat în cursa asta ca să mă aflu în treabă, nu am intrat în cursa asta ca să fiu un candidat oarecare, am intrat în competiţia pentru funcţia de preşedinte al României cu voinţa de a câştiga, cu voinţa de a da izbânda de care are nevoie România pentru a reveni pe drumul drept, pentru ca statul român să se uite în sfârşit spre cetăţenii care respectă legea”, a afirmat preşedintele Forţa Dreptei în cadrul Congresului alianţei care a votat susţinerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale.

Orban a continuat: ”Candidatura mea nu este un moft, candidatura mea este rezultatul unei munci, a unui efort pe care doar cei care au fost în în jurul meu îl cunosc”.

”Pe mine nu m-a paraşutat nimeni la ultimul etaj al puterii, pe mine nu m-a suit nimeni în niciun lift ca să mă ducă fără niciun efort la ultimul etaj al Puterii”, a mai afirmat Ludovic Orban, precizând că a pornit de jos, dintr-o familie de oameni simpli care i-au dat cei 7 ani de acasă şi dorinţa de a reuşi.

”Am urcat treaptă cu treaptă, etaj cu etaj, fără să fiu ajutat, fără să fiu împins de la spate, ci dimpotrivă, fiind îmbrâncit pe scări de fiecare dată când un deţinător de putere a avut ocazia să îmi dea un brânci pe scări, să mă mai coboare un etaj. Sunt un om care a rămas om indiferent în ce funcţie a ajuns”, a mai declarat Ludovic Orban.

Candidatul alianţei forţelor de dreapta liberal conservatoarea a anunţat că primul angajament pe care şi-l ia este să facă tot ceea ce depinde de el, ca preşedinte, ca în România să existe o democraţie autentică, veritabilă, nu o partidocraţie în care cei care au carnetul bun, nu trebuie să respecte legea iar cei care nu au carnetul de partid sunt călcaţi în picioare. Orban a mai spus că este nevoie de o reformă a administraţiei, care să atace câteva lucruri clare: mai puţine ministere, mai puţine agenţii, mai puţine judeţe şi unităţi administrativ-teritoriale, localităţi şi mai puţini funcţionari şi angajaţi la stat.

”Asta este de fapt ceea ce trebuia să facă de mult România. Nu am nimic cu funcţionarii care îşi fac datoria, de carieră, care din păcate sunt în minoritate şi duc pe greul lor instituţiile publice. În schimb, trebuie scoşi afară din instituţiile publice toţi sinecuriştii băgaţi pe uşa din dos de PSD şi de PNL şi care nu fac altceva decât să transforme instituţiile în instrumente de dominaţie asupra cetăţeanului”, a arătat Ludovic Orban.

El a menţionat că reforma administraţiei trebuie să însemne depolitizare, iar posturile trebuie ocupate doar prin concurs, nu organizate de politruci ci de specialişti. ”Ca preşedinte, nu voi sta cu piciorul pe frână, ci cu piciorul pe acceleraţie”, a mai declarat Orban.

”Nu putem să mergem înainte fără o reformă a serviciilor de informaţii din România. Gata, ajunge! Sunt pentru servicii de informaţii cu oameni bine pregătiţi, care să aibă resurse la dispoziţie, dar care să îşi facă datoria. Nu mai vreau servicii de informaţii în partide politice, nu mai vreau servicii de informaţii în justiţie, în economia privată, în media. Democraţia nu poate să funcţioneze atâta vreme cât tentaculele serviciilor de informaţii parazitează decizia democratică din orice instituţie”, a completat Orban.

”Control civil real asupra serviciilor de informaţii, interdicţia serviciilor de a-şi plasa agenţi, de a-şi plasa acoperiţi în tot ceea ce înseamnă instituţie publică, partid politic, justiţie, economie privată şi evident mass-media”, a mai spus candidatul la prezidenţiale.

”Nu voi fi un preşedinte jucător, voi fi un preşedinte luptător, care se luptă pentru valorile, ideile şi principiile necesare în România. (..) Voi fi un preşedinte care va respecta Constituţia, dar voi fi un preşedinte care va face mult, mult mai mult decât îi cere Constituţia, pentru că România are nevoie de un preşedintele care să fie implicat sută la sută, de dimineaţă până seară”, a spus în final Ludovic Orban.

