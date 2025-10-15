Noul consilier al președintelui Nicușor Dan: Coaliția este într-o stare de disfuncționalitate din cauza egoismului partinic”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 14:56
Noul consilier al președintelui Nicușor Dan: Coaliția este într-o stare de disfuncționalitate din cauza egoismului partinic”
Ludovic Orban și Nicușor Dan FOTO Hepta

Ludovic Orban, proaspăt numit în funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan, a declarat miercuri, 15 octombrie, că actuala coaliție de guvernare se află „practic într-o stare de disfuncționalitate”, iar problemele care apar „țin de egoismul partinic al unor formațiuni politice”.

„Este clar că actuala coaliție este practic într-o stare de disfuncționalitate și în mare parte, problemele care apar în Coaliție sunt niște probleme care țin de egoismul partinic al unora dintre formațiunile politice”, a declarat Orban, la Digi24.

Acesta cere liderilor Coaliției să se concentreze pe rezolvarea dezechilibrelor economice.

„Partenerii din Coaliție trebuie să se concentreze pe rezolvarea problemelor cu care se confruntă România, în special problema dezechilibrelor macroeconomice, cu atenție prioritară pe dezechilibru bugetar grav. De asemenea, pe măsuri care într-adevăr să dea încredere mediului de afaceri și investitorilor și care să poată fi un suport pentru relansarea economică și reluarea creșterii economice”, a afirmat el.

Președintele și echipa sa vor încerca să medieze situația pentru a ghida partidele din Coaliție către problemele reale, nu către discursuri electorale.

„Atât președintele Nicușor Dan, cât și echipa din jurul președintelui, dorește stabilitate politică și va acționa în conformitate cu această obiectivă, încercând să aibă un rol de mediere și de influențare benefică a actorilor din coaliția de guvernare în sensul concentrării pe problemele existente ale României și nu pe discursuri cu caracter electoralist”, a declarat consilierul.

Orban susține că guvernarea trebuie să aplice cât mai repede reforma din administrație și să ia măsuri de reducere a cheltuielilor.

„E clar că în cel mai scurt timp Coaliția trebuie să decidă măsurile de restructurare din administrație, atât administrația centrală, cât și administrația locală, pentru că există loc de economii și există foarte multe cheltuieli care nu sunt necesare care pot fi tăiate, care pot să nu mai fie făcute”, a afirmat el.

Acesta subliniază că, în acest sens, este nevoie de un acord în Coaliție, de flexibilitate și de deschidere în adoptarea deciziilor.

El a mai declarat că „este absolut necesar să se ia aceste decizii pentru că principalul indicator după care va fi judecată România, din punct de vedere al bugetului și din punct de vedere al stabilității economice, va fi legea bugetului de stat”.

„Sunt convins că atunci când va fi necesară intervenția, președintele Nicușor Dan va interveni din nou pentru a încerca să îi ajute pe liderii coaliției să ajungă la o înțelegere”.

