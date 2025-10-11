SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”

Autor: Ema Petrescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 20:34
409 citiri
SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”
FOTO Facebook/SRI

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat sâmbătă, 11 octombrie, că în opinia sa Serviciul Român de Informații nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică, în justiție, în media.

''Aș orienta serviciul de informații către funcțiile sale esențiale și nu aș consuma energia pe alte activități, decât pe activitățile... Eu am spus asta, de-a lungul timpului, eu cred că SRI ar trebui să se ocupe de ceea ce se ocupă orice serviciu de informații în orice țară normală. Nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică, nu trebuie să fie implicat în justiție, nu trebuie să fie implicat în media, ci, pur și simplu, trebuie să se ocupe de apărarea siguranței naționale'', a precizat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, întrebat ce ar schimba, dacă ar conduce un serviciu de informații.

În context, exemplificând, el a spus că numărul diplomaților expulzați din România, în ultimii zece ani, este mic comparativ cu alte state din Europa Centrală și de Est.

''Hai să ne uităm așa, în ultimii zece ani, câți diplomați sau alte categorii de personal au fost expulzați din România pentru spionaj în favoarea Rusiei? Să comparăm cu celelalte țări, nu zic din Europa de Vest, dar din Europa Centrală și de Est, și o să vedem că este o diferență ca de la cer la pământ. În condițiile în care intensitatea, după părerea mea, a rețelelor rusești este mult mai mare decât în alte țări'', a subliniat Ludovic Orban.

Mai mult, el s-a întrebat, legat de subiectul alegerilor prezidențiale din 2024, cum de SRI nu a putut să vadă, din timp, ''cum se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale''. ''Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva? Nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele de oameni care în mod evident acționează împotriva ordinii constituționale?'', a spus Orban.

Ludovic Orban, numit recent consilier al președintelui Nicușor Dan, dezvăluie cum e să aibă șef: ”Recunosc că nu prea sunt obișnuit”
Ludovic Orban, numit recent consilier al președintelui Nicușor Dan, dezvăluie cum e să aibă șef: ”Recunosc că nu prea sunt obișnuit”
Fostul lider PNL Ludovic Orban, numit recent consilier al lui Nicușor Dan, a dezvăluit cum este să îl ai ca șef pe președintele țării. De-a lungul carierei sale, Orban a avut mai multe...
Primul sfat pe care i l-a dat Ludovic Orban lui Nicușor Dan după numirea în funcția de consilier prezidențial. "O situație extrem de complicată"
Primul sfat pe care i l-a dat Ludovic Orban lui Nicușor Dan după numirea în funcția de consilier prezidențial. "O situație extrem de complicată"
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat joi, 9 octombrie, că prima discuţie pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan a fost despre situaţia politică actuală, care e extrem de...
#Ludovic Orban, #consilier prezidential, #SRI , #stiri Ludovic Orban
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Bogdan Ivan: "Cineva de la Electrica o sa fie responsabil", dupa ce Charlie Ottley a ramas 3 zile fara curent la Bran
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”
  2. SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”
  3. Călin Georgescu, sub tirul criticilor Dianei Șoșoacă. „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
  4. Iohannis și ”monstruoasă coaliție.” Atacul unui consilier al lui Nicușor Dan la adresa fostului președinte: ”Călin Georgescu nu s-a născut din neant”
  5. Motivul pentru care mai multe categorii de angajați la stat sunt exceptate de la restricțiile pre şi post-angajare la privat. „Reprezintă informaţii clasificate”
  6. Ludovic Orban avertizează că există riscul ruperii coaliției: "Fiecare partid își face jocurile". Ce formațiune creează cele mai mari probleme
  7. Ana Birchall anunță că Departamentul Justiției din SUA a retras documentul care sugera că ea s-a oferit să colaboreze cu CIA: "Era un fals"
  8. De ce a ieșit Grindeanu din sală la congresul UDMR, când a fost intonat Imnul Secuiesc. Explicația dată de liderul PSD
  9. Ludovic Orban, numit recent consilier al președintelui Nicușor Dan, dezvăluie cum e să aibă șef: ”Recunosc că nu prea sunt obișnuit”
  10. Estimări pentru scena politică la următorul ciclu electoral: "Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire"