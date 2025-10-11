SRI, criticat de un consilier prezidențial pentru implicare în politică, justiție și media. ”Câți diplomați au fost expulzați pentru spionaj în favoarea Rusiei?”

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat sâmbătă, 11 octombrie, că în opinia sa Serviciul Român de Informații nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică, în justiție, în media.

''Aș orienta serviciul de informații către funcțiile sale esențiale și nu aș consuma energia pe alte activități, decât pe activitățile... Eu am spus asta, de-a lungul timpului, eu cred că SRI ar trebui să se ocupe de ceea ce se ocupă orice serviciu de informații în orice țară normală. Nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viața politică, nu trebuie să fie implicat în justiție, nu trebuie să fie implicat în media, ci, pur și simplu, trebuie să se ocupe de apărarea siguranței naționale'', a precizat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, întrebat ce ar schimba, dacă ar conduce un serviciu de informații.

În context, exemplificând, el a spus că numărul diplomaților expulzați din România, în ultimii zece ani, este mic comparativ cu alte state din Europa Centrală și de Est.

''Hai să ne uităm așa, în ultimii zece ani, câți diplomați sau alte categorii de personal au fost expulzați din România pentru spionaj în favoarea Rusiei? Să comparăm cu celelalte țări, nu zic din Europa de Vest, dar din Europa Centrală și de Est, și o să vedem că este o diferență ca de la cer la pământ. În condițiile în care intensitatea, după părerea mea, a rețelelor rusești este mult mai mare decât în alte țări'', a subliniat Ludovic Orban.

Mai mult, el s-a întrebat, legat de subiectul alegerilor prezidențiale din 2024, cum de SRI nu a putut să vadă, din timp, ''cum se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale''. ''Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva? Nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele de oameni care în mod evident acționează împotriva ordinii constituționale?'', a spus Orban.

