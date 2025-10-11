Ludovic Orban dezvăluie cum e să-l aibă ca șef pe președintele Nicușor Dan: ”Recunosc că nu prea sunt obișnuit”

Fostul lider PNL Ludovic Orban, numit recent consilier al lui Nicușor Dan, a dezvăluit cum este să îl ai ca șef pe președintele țării.

De-a lungul carierei sale, Orban a avut mai multe funcții de conducere, de la șef de partid la șef de guvern. În prezent, este liderul partidului Forța Dreptei.

În acest context, într-un interviu la Digi24, Ludovic Orban a fost întrebat cum este să aibă șef.

”Recunosc că nu prea sunt obișnuit, cred că nu prea sunt obișnuit. Pe de altă parte, înțeleg foarte bine funcționarea instituției prezidențiale. De altfel, am și interacționat cu instituția prezidențială, atât de pe poziția de opozant, cât și de pe poziția de partener al instituției prezidențiale. Și, într-un fel, am o anumită experiență în acțiunea cu instituția prezidențială. Foarte clar: președintele României este conducătorul acestei instituții și cel care hotărăște în ultima instanță”, a răspuns fostul premier.

Orban a fost întrebat și cum este președintele Nicușor Dan ca șef.

”Este un om foarte deschis, un om care colaborează, care ascultă puncte de vedere. Un om care se simte că e democrat, inclusiv în relația cu colaboratorii”, a răspuns noul consilier al șefului statului.

Președintele Nicușor Dan și-a numit la începutul acestei săptămâni noii consilieri. Printre cei 16 se numără și doi lideri de partid, Ludovic Orban, numit consilier pe politică internă, și Eugen Tomac (PMP), numit consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni. Cei doi l-au susținut pe actualul președinte în campania prezidențială.

Ulterior, Orban a dat detalii despre numirea sa. „Domnul președinte mi-a făcut această propunere, am avut câteva discuții despre coordonatele colaborării și am acceptat, fiind un domeniu care îmi este familiar, pentru care am și pregătire - absolvent de științe politice, printre altele - și am și experiență destul de vastă în activitatea politică”, a afirmat Ludovic Orban, într-o intervenție la Digi24.

