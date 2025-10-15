Ludovic Orban, despre data alegerilor pentru Capitală: „Atât președintele Dan, cât și orice om de bun simț trebuie să țină cont de lege”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:58
299 citiri
Ludovic Orban, despre data alegerilor pentru Capitală: „Atât președintele Dan, cât și orice om de bun simț trebuie să țină cont de lege”
Ludovic Orban FOTO / Hepta

Ludovic Orban, recent numit consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat miercuri, 15 octombrie, la Digi24, că partidele din coaliție trebuie să ajungă cât mai repede la un acord privind alegerile la Primăria Capitalei, pentru a putea fi organizate. Acesta subliniază că „orice om de bun simț” trebuie să țină cont de lege.

Întrebat când ar trebui să aibă loc alegerile parțiale pentru Primăria București, acesta a răspuns:

„Cât mai repede. Atât președintele Nicușor Dan, cât și orice om de bun simț trebuie să țină cont de lege și de imperativul existenței unei democrații. Legea spune clar că există un termen în care Guvernul trebuie să hotărască data alegerilor, dar deja este depășit termenul respectiv.”

El spune că este important ca partidele din coaliție să ajungă la o înțelegere sau un acord politic, scris sau nescris, privind modul de derulare a campaniei, „astfel încât campania să nu se transforme într-un război între candidații partidelor din coaliție care să afecteze funcționarea coaliției.”

Declarațiile fostului lider liberal vin în contextul în care coaliția de guvernare nu s-a pus nici până astăzi de acord cu privire la o dată a alegerilor pentru Primăria București. Liberalii și cei de la USR și-ar dori ca acestea să aibă loc în luna noiembrie, deși nu mai este foarte mult timp la dispoziție, în timp ce social-democrații par să prefere organizarea lor în primăvara anului viitor.

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă.

Noul consilier al președintelui Nicușor Dan: Coaliția este într-o stare de disfuncționalitate din cauza egoismului partinic”
Noul consilier al președintelui Nicușor Dan: Coaliția este într-o stare de disfuncționalitate din cauza egoismului partinic”
Ludovic Orban, proaspăt numit în funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan, a declarat miercuri, 15 octombrie, că actuala coaliție de guvernare se află „practic într-o stare de...
Tensiuni la ședința Coaliției după plângerea penală pe numele lui Ilie Bolojan. „Eu nu cer voie niciunui partid să respect legea”
Tensiuni la ședința Coaliției după plângerea penală pe numele lui Ilie Bolojan. „Eu nu cer voie niciunui partid să respect legea”
Deputatul Emanuel Ungureanu a explicat miercuri, 15 octombrie, la Parlament, că a depus plângerea pe numele premierului Ilie Bolojan fără să anunțe partidul, din convingere că legea trebuie...
#Ludovic Orban, #alegeri primaria Capitalei, #Nicusor Dan, #coalitie de guvernare
