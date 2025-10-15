Ludovic Orban, despre data alegerilor pentru Capitală: „Atât președintele Dan, cât și orice om de bun simț trebuie să țină cont de lege”

Ludovic Orban, recent numit consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat miercuri, 15 octombrie, la Digi24, că partidele din coaliție trebuie să ajungă cât mai repede la un acord privind alegerile la Primăria Capitalei, pentru a putea fi organizate. Acesta subliniază că „orice om de bun simț” trebuie să țină cont de lege.

Întrebat când ar trebui să aibă loc alegerile parțiale pentru Primăria București, acesta a răspuns:

„Cât mai repede. Atât președintele Nicușor Dan, cât și orice om de bun simț trebuie să țină cont de lege și de imperativul existenței unei democrații. Legea spune clar că există un termen în care Guvernul trebuie să hotărască data alegerilor, dar deja este depășit termenul respectiv.”

El spune că este important ca partidele din coaliție să ajungă la o înțelegere sau un acord politic, scris sau nescris, privind modul de derulare a campaniei, „astfel încât campania să nu se transforme într-un război între candidații partidelor din coaliție care să afecteze funcționarea coaliției.”

Declarațiile fostului lider liberal vin în contextul în care coaliția de guvernare nu s-a pus nici până astăzi de acord cu privire la o dată a alegerilor pentru Primăria București. Liberalii și cei de la USR și-ar dori ca acestea să aibă loc în luna noiembrie, deși nu mai este foarte mult timp la dispoziție, în timp ce social-democrații par să prefere organizarea lor în primăvara anului viitor.

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă.

Ads