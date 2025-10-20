Ludovic Orban sare în apărarea Guvernului Bolojan după decizia CCR: „Nu există niciun motiv ca premierul să-și depună mandatul”

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a intervenit luni, 20 octombrie, într-un moment de maximă tensiune politică, pentru a apăra Guvernul condus de Ilie Bolojan după decizia Curții Constituționale care a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților.

Într-o intervenție telefonică la Digi 24, fostul premier a afirmat că verdictul CCR nu justifică în niciun fel o eventuală demisie a șefului Executivului și a lansat critici directe la adresa judecătorilor constituționali.

„Nu există niciun temei legal, constituțional sau politic ca acest guvern să nu-și continue activitatea. Nu există nicio pierdere de legitimitate și niciun motiv constituțional pentru ca premierul să își depună mandatul dacă un proiect este declarat neconstituțional”, a spus Orban.

Acesta a explicat că declarațiile mai vechi ale lui Ilie Bolojan, potrivit cărora Guvernul și-ar pierde legitimitatea dacă reforma pensiilor speciale ar fi respinsă, trebuie interpretate într-un alt context. „Premierul a dat o declarație, este una veche. De atunci au trecut mai multe momente, iar declarația nu a fost că își depune mandatul, ci că Guvernul și-ar pierde legitimitatea. Poate fi privită și ca o formă de a arăta Curții Constituționale că trebuie să abordeze cu maximă seriozitate acest subiect”, a explicat Orban.

Întrebat despre relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, consilierul prezidențial a precizat că „sunt într-o comunicare permanentă”. „Președintele are ca obiectiv menținerea unei stabilități politice și guvernamentale și susține, așa cum a declarat public, nevoia unui Guvern cu sprijin majoritar în Parlament, pentru a putea susține măsurile care să readucă România într-o stare de echilibru bugetar și macroeconomic și care să ia măsurile de reformă necesare”, a adăugat acesta.

Critici dure la adresa Curții Constituționale

Ludovic Orban a mers mai departe, criticând decizia Curții Constituționale. „Nu există nicăieri în Constituție un temei pentru a declara neconstituțională această lege. Nici măcar critica extrinsecă — că nu ar fi existat suficient timp pentru ca CSM să analizeze. Acum ce să facem? Să treacă 10 ani pentru un aviz? Să declari un proiect neconstituțional pentru un aviz mi se pare ridicol. E ca și cum s-ar căuta un pretext”, a spus acesta.

Consilierul a acuzat o parte a judecătorilor constituționali că refuză orice tentativă de reformă reală în sistemul de privilegii. „Am sperat totuși că, odată cu noile numiri la CCR, să existe o schimbare de abordare. Din păcate, sunt o majoritate de judecători care nu vor să țină cont de bunul simț și se agață în a păstra niște privilegii”, a transmis Orban.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care modifica pensiile magistraților. Votul a fost strâns, de 5 la 4. Printre motivele invocate se numără lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, un viciu de procedură considerat suficient pentru respingerea actului normativ.

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a explicat că, în asemenea cazuri, legea poate fi reluată respectând procedura. „Dacă e vorba de motive extrinseci, pe procedură, cum ar fi, de exemplu, avizul CSM-ului, atunci legea poate fi reluată și aprobată. Pe de altă parte, dacă se admite obiecția de neconstituționalitate pe fond, atunci soluțiile respective nu mai pot fi reluate ulterior”, a explicat Toader.

Legea respinsă prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților până la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din valoarea ultimei remunerații. Actul normativ, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie, a fost contestat de Înalta Curte, care a invocat încălcarea principiilor statului de drept și a dreptului de proprietate.

