Ludovic Orban a contestat controlul judiciar: Nu am de gand sa parasesc tara

Liberalul Ludovic Orban a fost luni la DNA pentru a contesta controlul judiciar impus de procurori, el motivand ca nu considera ca e o masura necesara.

"Va anunt ca am contestat masura controlului judiciar. Consider ca e o masura care nu e necesara, eu sunt un om care a respectat intotdeauna legea, am respectat intotdeauna procedurile in ceea ce priveste derularea anchetei si am fost tot timpul la dispozitia organelor de cercetare penala pentru a aduce lumina in acest caz. Nu am de gand sa parasesc tara, de fapt nu am de gand sa fac nimic care era in restrictiile prevazute in controlul judiciar, nu este motivata, ci este o restrangere a unor drepturi care, dupa parerea mea, nu este necesara in cazul meu", a declarat Orban la iesire de la DNA.

DNA: Ludovic Orban a cerut 50.000 de euro ca sa-si achite o campanie de imagine la doua posturi TV

Ludovic Orban este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, dupa ce, in martie, a contactat un om de afaceri solicitandu-i sprijin financiar in campania electorala pentru alegerile locale.

Potrivit DNA, pe 1 martie, Ludovic Orban a contactat un om de afaceri pe care il cunostea, solicitandu-i sprijin financiar pentru campania electorala pentru alegerile locale.

"Ulterior, la 20 martie, cu ocazia unei noi intrevederi, inculpatul Orban i-a pretins omului de afaceri suma de 50.000 euro in numerar, cu precizarea ca va trebui sa remita banii unor persoane pe care le-a mentionat, cu functii de decizie in cadrul a doua posturi de televiziune, pentru a-i fi promovata imaginea.

Inculpatul Orban a precizat ca are nevoie de suma solicitata in aproximativ una - doua saptamani. Omul de afaceri a acceptat sa efectueze plata sumei de 50.000 euro in considerarea functiei de conducere pe care Orban o detine in cadrul unui partid si a potentialului de interventie al acestuia in domenii de interes in afacerile controlate de acest om de afaceri", sustin procurorii.

DNA, somata sa publice numele televiziunilor din dosarul lui Ludovic Orban

