Orban, despre situatia lui Alexe: "A fost ales in functia de presedinte al CJ cu un scor de peste 40% si nu exista nicio constrangere care sa-l impiedice in exercitarea mandatului"

Acuzatiile DNA

El spune ca o eventuala demisie din motive morale este o decizie care apartine exclusiv lui Costel Alexe si care nu poate fi impusa de catre PNL."Inca nu am luat () astept sa vedem exact care este situatia, ce calitate are domnul Alexe, si in functie de asta vom lua deciziile statutare", a afirmat Ludovic Orban , luni seara, intr-o emisiune la B1 Tv, intrebat fiind daca s-a luat vreo decizie politica dupa ce Costel Alexe a devenit subiectul unei anchete a procurorilor anticoruptie.In ceea ce priveste solicitarile unor politicieni ca fostul ministru al Mediului sa demisioneze din functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, in care a fost ales in urma scrutinului din 27 septembrie 2020, Ludovic Orban considera ca partidul nu ii poate solicita acest lucru, intrucat Alexe a fost ales prin votul cetatenilor."Domnul Alexe a fost ales in functia de presedinte al Consiliului Judetean, a fost ales cu un scor peste 40% si nu exista, in momentul de fata, nicio constrangere legala care sa-l impiedice sa-si exercite acest mandat de presedinte al Consiliului Judetean. Asta e o decizie pe care poate sa o ia domnul Alexe.Cum sa impuna partidul ca cineva sa-si dea demisia din functia de presedinte al Consiliului Judetean sau de primar? Aici e o relatie directa, pentru ca presedintele Consiliului Judetean nu a mai fost ales ca in 2016, prin negociere, printr-o majoritate in Consiliul Judetean, ci a fost ales prin votul cetatenilor", a mai afirmat Ludovic Orban.Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, este urmarit penal de Directia Nationala Anticoruptie pentru luare de mita si instigare la delapidare. In acelasi dosar este urmarita penal si o persoana cu functie de conducere intr-o societate din siderurgie, pentru dare de mita si delapidare.Alexe ar fi pretins de la acea persoana produse din tabla, pentru a aloca gratuit acelei fabrici certificate de emisii de gaze cu efect de sera si a monitoriza masurile de inchidere a unei halde de zgura. Costel Alexe ar fi primit acele produse, in cantitate de 22 de tone si in valoare de 103.000 lei, la o firma administrata de o ruda.