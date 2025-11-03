Explicația lui Orban în cazul sutelor de milioane pe care Guvernul le-a plătit fraților Micula, când actualul consilier prezidențial era premier: „Eram obligat”

Ludovic Orban a explicat decizia luată în 2019, când Guvernul pe care îl conducea în calitate de premier a plătit din Fondul de Rezervă o despăgubire de peste 900 de milioane de lei fraților Micula, intrați acum în vizorul procurorilor. Frații Viorel și Ioan Micula sunt vizați într-o anchetă prin care procurorii acuză afaceriștii că au încercat să evite, prin mecanisme juridice, plata unui prejudiciu de 792 de milioane de lei către statul român.

După un lung șir de procese începute încă din anii 2000, pe tema unei scheme de ajutor de stat, în 2019, Guvernul condus de Ludovic Orban a ajuns în poziția în care avea sechestru pe acțiuni deținute la companii precum Nuclearelectrica, Romatsa și Conpet.

„În 2019, când am preluat Guvernul, am fost confruntat cu o situație extrem de gravă - oprirea finanțării Romatsa, care însemna riscul de a pierde dreptul de a dirija avioane în spațiul românesc și executări silite îndreptate împotriva unor companii strategice”, a declarat consilierul prezidențial Ludovic Orban, luni, 3 noiembrie, la Digi 24.

Situația a fost generată cu mai mulți ani în urmă de un proces câștigat definitiv de frații Micula împotriva statului român la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID, din Washington DC).

„Statul român a pierdut procesul în condiții pe care nu vreau să le comentez, dar era o decizie de pus în practică”, a explicat Ludovic Orban, fost prim-ministru.

ICSID a decis că România trebuie să plătească 791 de milioane de lei (adică aproximativ 178 de milioane de euro) fraților Micula, drept „prejudicii” suferite de ei între 2005 (data la care a încetat ajutorul de stat) și 2009 (data la care trebuia să înceteze).

„Eram obligat să plătesc această despăgubire, nu am plătit-o fără negocieri, am ajuns la cea mai mică sumă. Dacă nu acceptam să plătesc, frații Micula s-ar fi îndestulat într-un mod mult mai dăunător intereselor statului român. Nu are nicio legătura ancheta cu efectuarea plății, statul român era obligat să plătească încă din 2015”, a mai subliniat Ludovic Orban.

