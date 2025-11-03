Explicația lui Orban în cazul sutelor de milioane pe care Guvernul le-a plătit fraților Micula, când actualul consilier prezidențial era premier: „Eram obligat”

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 20:26
450 citiri
Explicația lui Orban în cazul sutelor de milioane pe care Guvernul le-a plătit fraților Micula, când actualul consilier prezidențial era premier: „Eram obligat”
Ludovic Orban FOTO Hepta

Ludovic Orban a explicat decizia luată în 2019, când Guvernul pe care îl conducea în calitate de premier a plătit din Fondul de Rezervă o despăgubire de peste 900 de milioane de lei fraților Micula, intrați acum în vizorul procurorilor. Frații Viorel și Ioan Micula sunt vizați într-o anchetă prin care procurorii acuză afaceriștii că au încercat să evite, prin mecanisme juridice, plata unui prejudiciu de 792 de milioane de lei către statul român.

După un lung șir de procese începute încă din anii 2000, pe tema unei scheme de ajutor de stat, în 2019, Guvernul condus de Ludovic Orban a ajuns în poziția în care avea sechestru pe acțiuni deținute la companii precum Nuclearelectrica, Romatsa și Conpet.

„În 2019, când am preluat Guvernul, am fost confruntat cu o situație extrem de gravă - oprirea finanțării Romatsa, care însemna riscul de a pierde dreptul de a dirija avioane în spațiul românesc și executări silite îndreptate împotriva unor companii strategice”, a declarat consilierul prezidențial Ludovic Orban, luni, 3 noiembrie, la Digi 24.

Situația a fost generată cu mai mulți ani în urmă de un proces câștigat definitiv de frații Micula împotriva statului român la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID, din Washington DC).

„Statul român a pierdut procesul în condiții pe care nu vreau să le comentez, dar era o decizie de pus în practică”, a explicat Ludovic Orban, fost prim-ministru.

ICSID a decis că România trebuie să plătească 791 de milioane de lei (adică aproximativ 178 de milioane de euro) fraților Micula, drept „prejudicii” suferite de ei între 2005 (data la care a încetat ajutorul de stat) și 2009 (data la care trebuia să înceteze).

„Eram obligat să plătesc această despăgubire, nu am plătit-o fără negocieri, am ajuns la cea mai mică sumă. Dacă nu acceptam să plătesc, frații Micula s-ar fi îndestulat într-un mod mult mai dăunător intereselor statului român. Nu are nicio legătura ancheta cu efectuarea plății, statul român era obligat să plătească încă din 2015”, a mai subliniat Ludovic Orban.

Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a ieșit la atac: „Să-și facă frumușel bagajele!”
Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a ieșit la atac: „Să-și facă frumușel bagajele!”
Ludovic Orban a ieșit la atac. Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, fost președinte al PNL și premier al României, Orban crede că PSD nu se comportă fair-play cu partenerul din...
Percheziții în imperiul fraților miliardari Micula. Schema prin care ar fi fraudat statul cu sute de milioane de euro
Percheziții în imperiul fraților miliardari Micula. Schema prin care ar fi fraudat statul cu sute de milioane de euro
Procurorii și polițiștii economici efectuează luni percheziții în județul Bihor la mai multe societăți din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula,...
#Ludovic Orban, #fratii Micula, #bani , #Stiri Ludovic Orban
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
a1.ro
Ana Bodea, dezvaluiri dureroase despre problemele de sanatate din perioada in care era balerina. "Avea 28 kilograme la 15 ani"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anca Alexandrescu, desemnată oficial candidatul AUR pentru Primăria Bucureștiului: „Ori cei 3 candidați ai sistemului, ori ea”. Programul jurnalistei pentru Capitală
  2. Ruptură fără precedent în coaliție: „La fel cum AUR are nevoie de Georgescu pentru a-l parazita politic, PSD are nevoie de Bolojan”
  3. Explicația lui Orban în cazul sutelor de milioane pe care Guvernul le-a plătit fraților Micula, când actualul consilier prezidențial era premier: „Eram obligat”
  4. Andrei Caramitru lansează o ipoteză șocantă despre alegerile din București: "Război prost prin proxi între ND și Bolojan". Ce candidat are prima șansă și cine va fi susținut de "sistem"
  5. Bolojan are un nou consilier de stat. A ocupat funcția de ministru de Externe în Guvernul Ciolacu
  6. Revolta politologului Țăranu la adresa PSD: „Nu înțeleg de ce îl lasă pe acest domn să facă tot scandalul!”
  7. Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a ieșit la atac: „Să-și facă frumușel bagajele!”
  8. Războiul pentru hegemonia suveranistă. Boicotul lui Călin Georgescu: „Pentru a conduce România trebuie să se impună întâi în interiorul grupului care l-a propulsat la vârf”
  9. Condiția impusă de Grindeanu pentru a vota reducerea numărului de parlamentari la 300: „Vrem mai mult decât atât!”
  10. George Simion, fără rival. Liderul AUR candidează singur pentru un nou mandat la conducerea partidului

Ultimele emisiuni

Acum 56 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"