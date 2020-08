Au inceput lucrarile pe primul tronson de Autostrada de Centura Bucuresti, intre Vidra si Bragadiru

"Am tinut sa fiu prezent la acest eveniment extrem de important. Practic, astazi incep lucrarile pe primul tronson de autostrada de centura, din cele 7 tronsoane de autostrada care urmeaza a fi construite. Bucurestiul are nevoie de Autostrada de Centura, nu de astazi, nu de ieri, de cel putin 15 ani de zile. Indicii de trafic arata ca traficul pe Centura Bucurestiului este un trafic extrem de aglomerat, de peste 20.000 de mijloace de transport zilnic, necesitatea unei autostrazi se impune, deja, de la un trafic de peste 16.000 de mijloace de transport zilnic. Aceasta Autostrada de Centura este vitala pentru Bucuresti", a declarat Ludovic Orban.El a explicat ca, la ora actuala, tranzitarea Bucurestiului se face fie pe actuala Centura, fie prin Bucuresti."Traficul de tranzit prin Bucuresti este de pana la 20%. Foarte multe mijloace de transport prefera sa intre in Bucuresti, neavand Autostrada de Centura si stim foarte bine ca, daca o iau pe actuala Centura, este un timp extrem de indelungat pana reusesc sa ajunga la destinatie", a declarat Ludovic Orban.Seful Executivului a reamintit ca studiul de fezabilitate pentru aceasta autostrada a fost realizat in 2008, punctand ca lucrarile, de la inceputul guvernarii PNL , sunt "in progres"."Daca ne mai lasa unii cu contestatiile, care, pur si simplu, nu fac altceva decat sa boicoteze ritmul de constructie a infrastructurii de transport, vom semna pana la sfarsitul anului toate contractele de proiectare si executie pe cele 4 tronsoane de nord. De asemenea, am incredere ca vor incepe lucrarile de constructie, pana la sfarsitul anului, pe toate cete 3 tronsoane din zona de sud", a declarat Orban.Premierul a participat, marti, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la deschiderea oficiala a lucrarilor pentru Autostrada de Centura Bucuresti (A0), Sector Sud, Lotul 2, Vidra - Bragadiru.