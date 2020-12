Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se reuneste vineri pentru reglementarea redeschiderii pietelor si prelungirea celorlalte masuri, inclusiv portul mastii in spatii deschise

Orban a afirmat ca celelalte masuri restrictive vor fi prelungite, inclusiv portul mastii in spatii deschise in toata tara.Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, cand se vor redeschide pietele si a precizat: "Acum avem CNSU, analizam proiectul de hotarare al CNSU, dupa care avem sedinta de Guvern in care vom adopta modificarile la HG privind starea de alerta, in conformitate cu decizia CNSU, pentru a permite redeschiderea pietelor, in niste conditii de protectie sanitara".Premierul a precizat ca redeschiderea pietelor va deveni efectiva, dupa publicarea HG in Monitorul Oficial, dar si dupa ce apare ordinul ministrilor de la Agricultura si Sanatate care stabileste masurile concrete ce trebuie respectate in piete.Intrebat daca va fi prelungita masura portului mastii in spatii deschise, Orban a precizat: "Se vor prelungi. Se pare ca expira in 9 decembrie, va fi prelungita aceasta masura. Dintre masurile de restrictie pe care le-am adoptat suplimentar fata de masurile anterioare - masurile nationale - practic, singura masura de relaxare este aceasta masura de redeschidere a pietelor in conditii de protectie sanitara. A venit sezonul rece, suntem pe un trend descendent in aceea ce priveste numarul de infectari si sunt convins ca administratorii pietelor si primarii se vor implica".Sedinta de Guvern este programata la ora 12.00.CITESTE SI: Urmarile electorale ale anuntului lui Nicusor Dan privind optiunea de vot. Cristian Parvulescu: "Situatia este mult mai complicata acum"