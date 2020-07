DOCUMENT. Hotararea de Guvern cu noile masuri si restrictii pentru starea de alerta

Actul normativ mai da posiblitatea Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta sa dispuna obligativitatea purtarii mastii in aer liber, in anumite intervale orare si spatii unde nu poate fi respectata distanta minima de 1,5 metri.Cand devine obligatorie purtarea mastii de protectiePotrivit Hotararii de Guvern adoptate miercuri de catre guvernul Orban, "purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in anumite intervale orare, stabilite prin hotarare a comitetului judetean / al Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta. Spatiile si intervalele orare se stabilesc, la propunerea directiei de sanatate publica, luand in considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui numar mare de persoane in spatiile si in intervalele orare respective, unde se constata dificultati in asigurarea distantei fizice de protectie sanitara stabilite in conditiile legii", se arata in HG.In plus "administratorii/proprietarii spatiilor publice deschise stabilite potrivit alin. (1) afiseaza la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectiei in spatiile respective, la solicitarea comitetului judetean / al Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta", se mai arata in documentul citat.

