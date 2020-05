Fotografie controversata cu premierul si ministrii care incalca legile. UPDATE Reactia unui liberal: Era mai bine sa serveasca o felie de coliva, pe stilul PSD?

Ziare.

In poza apar, intr-un birou, mai multi membri ai guvernului, in frunte cu premierul Ludovic Orban , in care se poate observa cum acestia incalca atat legea anti-fumat, cat si masurile anti-COVID impuse chiar de ei.In poza apar premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan , ministrul Economiei, Virgil Popescu , ministrul de Externe Bogdan Aurescu si ministrul Transporturilor Lucian Bode Virgil Popescu tine in mana un pahar care pare sa contina alcool, in timp ce Bogdan Aurescu are un trabuc. Si premierul Ludovic Orban fumeaza.Potrivit legislatiei, fumatul in spatii publice inchise este interzis din 2016.Pe masa se observa mastile de protectie, obligatorii in spatii inchise, prin regulile impuse chiar de Guvern. Mai pot fi observate si o sticla de bere, un pahar cu aceeasi bautura si doua ce par a contine sampanie.Nu este precizat de unde a obtinut Teodorovici fotografia si care e sursa ei initiala. Desi fotografia a adunat in doua ore aproape 1.000 de comentarii si 2.000 de distribuiri, nu a existat toata aceasta perioada o reactie din partea Guvernului.Ulterior, un comentariu a venit de la vicepresedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Octavian Oprea, insa declaratiile sunt la fel de nepotrivite ca si fotografia.Oprea sustine ca a fost un moment de relaxare dupa obtinerea a 33 de miliarde de euro nerambursabili de la Uniunea Europeana."Colegii mei si-au permis ca impreuna cu premierul sa se relaxeze cateva momente dupa ce au obtinut 33 de miliarde de euro, nerambursabili, de la Uniunea Europeana, pentru a-i ajuta pe romanii afectati de efectul catastrofal al pandemiei COVID-19.Oare ar fi fost mai bine sa serveasca fiecare cate o felie de coliva, pe stilul PSD ?", e comentariul lui Oprea.Octavian Oprea a fost presedinte al Tineretului National Liberal si, in 2019, a fost promovat de actualul ministru al Muncii, Violeta Alexandru , ca secretar general adjunct la PNL Bucuresti.