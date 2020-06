Guvernul va acorda un ajutor umanitar Ucrainei in contextul pandemiei de COVID-19

Ziare.

com

Seful Guvernului a subliniat ca ajutorul nu are in vedere exclusiv comunitatile de romani din tara vecina."Exista o solicitare de sprijin din partea Ucrainei si aici am vorbit cu domnul ministru Tataru sa pregateasca o hotarare de guvern pentru a putea acorda un ajutor umanitar catre Ucraina, care se confrunta cu un nivel ridicat de epidemie iar raspandirea virusului afecteaza si zone care sunt locuite de romani, in special zona Cernauti, dar ajutorul pe care il vom acorda nu-l vom acorda in exclusivitate, asa cum au procedat altii, pentru fratii nostri romani din Ucraina, ci vom acorda pentru Ucraina, pentru arealurile care sunt cele mai afectate si pentru a sprijini Ucraina in lupta pe care o duce cu coronavirusul", a punctat el, potrivit Agerpres.In acest sens, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a afirmat ca a solicitat suplimentarea bugetului ministerului pe care il conduce, din fondul de rezerva bugetara, pentru acest ajutor umanitar extern cu titlu gratuit pentru Ucraina.