Guvernul pregateste masuri suplimentare de prevenire a raspandirii COVID-19. Masca in aer liber si program limitat pentru terase

"Exista o propunere formulata din partea specialistilor din cadrul Consiliului de Suport Tehnico-Stiintific sa nu decidem noi la nivel national, ci sa lasam, sa imputernicim, sa dam posibilitatea, parghia, catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa decida, pentru ca ei cunosc mai bine situatia. Este vorba de anumite tipuri de activitati.De exemplu, pe faleza ni s-a semnalat ca in zona Galati, zona Braila pe faleza este o asemenea aglomeratie, interactiunea dintre oameni este foarte apropiata si ca singura solutie de a reduce riscul epidemiei este purtarea mastii", a declarat Orban, intr-o conferinta de presa.El a mai precizat ca purtarea mastii ar putea fi obligatorie si in piete, targuri sau in zona fabricilor, unde oamenii asteapta mijloacele de transport in comun."Sunt piete, sunt targuri unde de asemenea exista o interactiune foarte apropiata, inclusiv unde se asteapta, va dau un exemplu, la fabrici unde se transporta oamenii si se asteapta mijloacele de transport si acolo e posibil sa punem obligatia. Decizia o vor lua comitetele judetene pentru situatii de urgenta, analizam foarte bine situatia locala, iar masura va fi numai pe anumite intervale orare in care exista aglomeratie si numai pentru anumite tipuri de activitati", a explicat premierul.El a fost intrebat si daca in Bucuresti se va putea implementa masura purtarii mastii."Cu siguranta sunt anumite zone unde exista aglomeratie, asta va analiza Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta de la nivelul municipiului Bucuresti va face astfel de decizii", a transmis Orban.Intrebat ce se va intampla atunci cand in Romania se vor inregistra doua mii de cazuri pe zi, premierul a raspuns: "Obiectivul nostru este sa nu ajungem la doua mii de cazuri pe zi, obiectivul nostru este sa limitam raspandirea virusului, sa reducem numarul de cazuri zilnic. Si in directia asta actionam prin toate parghiile legale pe care le avem la dispozitie, de la evaluarea zonele de risc si luarea de masuri cum sunt si carantinari zonale astfel de decizii legate de spatiul unde exista risc epidemilogic crescut chiar daca este spatiile sunt in aer liber. De asemenea, masura de intensificare a controalelor pentru ca realitatea este ca sa-i protejam pe cei care respecta regulile trebuie cumva sa ii sanctionam pe cei care nu respecta".