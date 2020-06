Guvernul propune data de 27 septembrie pentru organizarea alegerilor locale. Proiectul de lege va fi aprobat de Guvern in sedinta de saptamana viitoare

Ziare.

com

"Propunerea noastra pentru data alegerilor va fi 27 septembrie. Dupa promulgarea legii de prelungire a mandatelor adoptata de Parlament, in sedinta de Guvern de saptamana viitoare vom adopta proiectul de lege prin care vom stabili data alegerilor, vom propune data alegerilor 27 septembrie si evident o serie de alte masuri, dintre care unele din masuri sunt legate si de o protectie a persoanelor implicate in procesul electoral", a declarat Ludovic Orban, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Suceava.Seful Executivului a acuzat din nou politicieni din Opozitie, despre care a spus ca "indeamna cetatenii romani la nerespectarea masurilor de siguranta"."Obiectivul nostru este sa reducem nivelul de raspandire. Poate acuma, cand se vede ca a crescut numarul de imbolnaviri... sigur, nu a crescut atat de ingrijorator cum incearca unii. Altii, de doua luni de zile vorbesc, in special lideri din Opozitie, vorbesc despre faptul ca e o intreaga paranoie cu acest virus care e o gripa si indeamna cetatenii romani la nerespectarea masurilor de siguranta. Eu cred ca solutia este ca romanii sa respecte regulile in conditiile date", a afirmat Orban.Intrebat daca se vor mai organiza alegerile in situatia in care transmiterea virusului in comunitate se va mentine la nivelul actual, premierul a raspuns afirmativ."La nivelul actual de raspandire? Cu siguranta da (se vor organiza alegeri - n.r.), dar am convingerea ca pana in 27 septembrie lucrurile se vor imbunatati semnificativ", a mai declarat primul ministru.Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, vineri, ca a elaborat proiectul de lege pentru stabilirea datei alegerilor locale, actul normativ fiind necesar sa intre in vigoare cel tarziu la 29 iulie. Pentru a fi respectate prevederile legale, AEP propune 27 septembrie data alegerilor locale.