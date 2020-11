Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de OUG privind acordarea asistentei medicale prin telemedicina

"Prin prezentul act normativ se instituie cadrul general care sa permita tuturor unitatilor sanitare publice si private prevazute la art. 30 alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (indiferent daca acestea se afla sau nu se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate) acordarea asistentei medicale prin telemedicina, se stabileste un complex de masuri alternative de protectie a pacientului si sunt largite posibilitatile de asigurare a serviciilor medicale prin acordarea de servicii medicale la distanta, realizate prin utilizarea tehnologiei informationale si a mijloacelor de comunicare electronica, la distanta, in scopul prevenirii imbolnavirii populatiei, imbunatatirii sau mentinerii starii de sanatate a pacientilor", se arata in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.Executivul va adopta si un proiect de lege privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19.In expunerea de motive se precizeaza ca, tinand seama de dinamica evolutiei situatiei epidemiologice nationale, dar si internationale, determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si ca urmare a solicitarilor din practica, legea reglementeaza in domeniul justitiei "masuri specifice, temporare, aplicabile pe durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 30 de zile de la incetarea acesteia, menite sa permita, pe de o parte, asigurarea unei protectii adecvate a magistratilor, a personalului auxiliar de specialitate si celui conex din cadrul organelor judiciare, precum si a justitiabililor impotriva imbolnavirii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in contextul activitatilor judiciare, salvgardandu-se astfel drepturile la sanatate, la integritate fizica si la viata, iar, pe de alta parte, continuarea, in conditii optime, a activitatii de infaptuire a justitiei"." In ipoteza in care colegiul de conducere al unei instante de judecata apreciaza ca se impune restrangerea activitatii de judecata la nivelul acesteia, din motive generate de pandemia de COVID-19, acesta poate propune colegiului de conducere al curtii de apel in circumscriptia careia functioneaza: a) restrangerea activitatii de judecata a uneia sau mai multor sectii ale respectivei instante; b) restrangerea activitatii de judecata a intregii instante. Propunerea colegiului de conducere al instantei a carui activitate de judecata este grav afectata de restrangerea activitatii trebuie sa fie motivata. Colegiul de conducere al curtii de apel se va pronunta asupra propunerii motivate in termen de maximum 48 de ore de la primirea acesteia", conform expunerii de motive la proiectul de lege.Pe agenda sedintei de guvern figureaza si un proiect de hotarare pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara in perioada 2020-2023.Un alt proiect de hotarare care urmeaza sa fie aprobat de Executiv vizeaza declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Drum expres Braila - Galati".In sedinta de guvern ar urma sa fie adoptate si o serie de hotarari privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti.Guvernul va dezbate in prima lectura si proiectul de ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara, potrivit unei declaratii facute marti de premier."Vom avea in prima lectura ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetului, vor exista cresteri la cateva ministere. In primul rand, Ministerul Sanatatii, va fi o crestere de cel putin 1 miliard, care, evident, este o crestere necesara pentru a face fata cresterii cheltuielilor sistemului de sanatate in lupta anti COVID. De asemenea, vom avea o crestere la investitii, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Vom avea, de asemenea, o crestere la Ministerul Agriculturii, unde trebuie sa finalizam platile pentru despagubirea fermierilor ale caror suprafete au fost afectate de seceta, de asemenea, sa suplimentam pentru a sustine financiar cateva forme de sprijin ale fermierilor. Sunt principalele cresteri, dar vom avea proiectul de ordonanta in prima lectura la sedinta de guvern de maine", a declarat Ludovic Orban , dupa participarea la Topul National al Firmelor 2020, intrebat despre rectificarea bugetara anuntata de guvern.