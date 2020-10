Ludovic Orban, intrebat daca Guvernul ia in calcul inchiderea mall-urilor: "Intentionam sa aplicam legislatia"

Astfel, intrebat daca Guvernul ia in calcul inchiderea mall-urilor, nu doar a cinematografelor si restaurantelor din incinta acestora, la o rata mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori, premierul Ludovic Orban a declarat:"Nu inchidem mall-urile. La ora actuala, nu intentionam sa luam alte masuri restrictive, ci intentionam sa aplicam legislatia, hotararea de guvern privind starea de alerta, ordinele comune. Practic, sa implementam masurile dispuse pentru depasirea fiecarui prag stabilit".Autoritatile au raportat marti, 27 octombrie, 4.724 de cazuri noi si 104 decese, in 24 de ore. La ATI sunt 824 de pacienti internati.In Romania, de la inceputul pandemiei pana in prezent, au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus 155.630 de pacienti au fost declarati vindecati, conform raportului Grupului de Comunicare Strategica.