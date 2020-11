IPS Teodosie, amenintare voalata la adresa Guvernului Orban: Nu subestimati dorinta oamenilor de a striga din nou in strada la Constanta si in alte parti ale tarii "cu noi este Dumnezeu"

Arhiepiscopul Tomisului incepe scrisoarea amintind de incidentul de miercuri, de la o biserica din Constanta, cand politistii au amendat 39 de persoane care nu purtau masca de protectie si nu respectau masurile de distantare fizica."Incidentul petrecut la Constanta in dimineata zilei de de 25 noiembrie 2020, cu prilejul sarbatoririi hramului Bisericii Sfanta Mare Mucenita Ecaterina din cartierul Tomis Plus, cand politistii si jandarmii au brutalizat si amendat credinciosii prezenti la slujba, ne intareste convingerea, inca o data, daca mai era nevoie, ca ne aflam noi clerul, impreuna cu credinciosii ortodocsi, in fata unor mari abuzuri, pe care autoritatile le savarsesc din ce in ce mai des, probabil sub indrumarea dumneavoastra tacita", a afirmat IPS Teodosie.El a afirmat ca niciodata drepturile credinciosilor si ale clericilor de a se ruga nu au fost atat de mult batjocorite."Este inadmisibil ca articolul 29 din Constitutia Romaniei, alineatul (1) si alineatul (5), sa fie incalcate cu atata naturalete de catre autoritatile locale pe care le coordonati prin ministrii de resort. Niciodata drepturile credinciosilor ortodocsi si ale clericilor de a se ruga nu au fost atat de mult batjocorite. Credinciosii Bisericii Ortodoxe Romane si slujitorii ei sunt obligati acum sa indure umilinta si frigul, sa se expuna unor grave probleme de sanatate din pricina temperaturilor scazute (care afecteaza sistemul imunitar) si de dragul masurilor exagerate, lipsite de logica si luate de necunoscutii dumneavoastra specialisti, in dispret total fata de normele de drept, de credinta si traditiile poporului roman, care considera ca anularea unui drept fundamental, de exercitare si exprimare a credintei, nu reprezinta mare lucru, raportat la pandemia care ne incearca", a mai transmis Arhiepiscopul Tomisului.El a afirmat ca doreste sa denunte public abuzurile pe care premierul le-ar fi orchestrat si pe care fortele de ordine le exercita asupra credinciosilor si asupra clerului."Am indurat suficient, de la inceputul acestei pandemii, impreuna cu toti oamenii de buna-credinta din aceasta tara si am respectat masurile sanitare luate initial, in mod responsabil. De aceasta data, insa, trebuie sa denuntam public abuzurile pe care le orchestrati, si pe care fortele politienesti si de jandarmerie le exercita asupra noastra, intr-o tara europeana care se vrea a fi democrata si nu aflata sub dictatura si teroare", a explicat inaltul prelat.El a mai anuntat ca nu doreste sa fie calcat in picioare dreptul de a-l cinsti pe Sfantul Apostol Andrei."Nu vom ingadui acum, ca dreptul de a-l cinsti asa cum se cuvine, pe Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, sa ne fie calcat in picioare de cei care nu au frica de Dumnezeu si se inchina unei stiinte absurde, care nesocoteste pe om in integralitatea sa: trup, dar si suflet. Ce veti face? Ne veti bate, amenda , aresta si executa pe toti cei care vom merge sa ne rugam la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, in ziua praznuirii sale?!? Veti asmuti justitia si fortele de ordine impotriva propriilor frati si surori pentru a va atinge scopurile fixate?", a declarat Arhiepiscopul Tomisului.El a amintit ca in decembrie 1989 oamenii nemultumiti de abuzurile puterii s-au adunat la Timisoara, la casa pastorului reformat Laszlo Tokes , transmitandu-i premierului Ludovic Orban sa nu subestimeze dorinta oamenilor de a striga din nou in strada la Constanta si in alte parti ale tarii "cu noi este Dumnezeu"."In luna decembrie a anului 1989, oamenii cu credinta in Dumnezeu, profund nemultumiti de abuzurile puterii, s-au adunat la Timisoara in jurul casei pastorului reformat Laszlo Tokes, caruia i se facea atunci o nedreptate, mult mai mica in raport cu dorinta noastra legitima de a ni se respecta credinta si demnitatea. Nu subestimati dorinta oamenilor de a striga din nou in strada la Constanta si in alte parti ale tarii "cu noi este Dumnezeu", pentru a se putea ruga si trai liber, fara o noua dictatura. Un dram de intelepciune in plus v-ar putea readuce in ultimul ceas, dumneavoastra si colaboratorilor in suflete omenia, credinta si dreapta simtire pe care se pare ca ratiunile pandemiei vi le-au intunecat", a mai afirmat Inalt Prea Sfintitul Teodosie.Arhiepiscopul Tomisului transmite in finalul scrisorii deschise ca doreste ca Dumnezeu sa daruiasca premierului gandul cel bun, sa lase oamenilor libertatea de a-L cinsti pe Dumnezeu, "ca si El sa va mai ingaduie acolo unde credeti ca v-ati invesnicit"."Dumnezeu sa va daruiasca gandul cel bun pentru a face ceea ce este cu adevarat de folos oamenilor din aceasta tara si a nu lupta cu inversunare impotriva Lui Dumnezeu si a celor care cred in El. Doar o data Fiul lui Dumnezeu s-a lasat batjocorit... Lasati-le oamenilor libertatea de a-L cinsti pe Dumnezeu, ca si El sa va mai ingaduie acolo unde credeti ca v-ati invesnicit. Cu nadejdea ca inca Dumnezeu mai poate lucra in mintea si in inima dumneavoastra", a mai afirmat Arhiepiscopul Tomisului.