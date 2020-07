Legea privind carantina intra in vigoare: Sedinta de Guvern pentru completarea prevederilor starii de alerta. Autoritatile iau in calcul si modificarea modului de raportare a cifrelor

Sedinta incepe la ora 9.00

Legea privind carantina intra, marti, in vigoare, dupa ce sambata a fost promulgata de presedintele Klaus Ioannis si a fost publicata in Monitorul Oficial.Legea permite carantinarea si izolare persoanelor bolnave, dar si alte masuri necesare pentru a limita raspandirea virusului.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca sunt necesare acte normative si acte administrative pentru ca legea sa fie pusa in practica, toate aceste aspecte fiind stabilite in cursul zilei de marti.De la ora 08.00, se reuneste Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, condus de premierul Ludovic Orban. Specialistii vor decide completarea HG privind starea de alerta cu masurile care acum sunt permise potrivit noii legii.De asemenea, autoritatile iau in calcul modificarea modului in care sunt raportate datele referitoare la pandemie, astfel incat sa se precizeze numarul de cazuri noi, de teste noi, de retestari, inclusiv pe judete.De la ora 09.00, este programata sedinta de Guvern, pentru adoptarea Horararii de completare a starii de alerta.De la ora 11.00, Ludovic Orban participa, la Ministerul Sanatatii, la videoconferinta cu reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica pe tema modului de gestionare a crizei sanitare.Premierul a precizat, luni seara, ca se va discuta despre modul concret in care institutiile vor pune in aplicare legea. In plus, Orban a explicat ca pentru toate persoanele care s-au externat pana acum la cerere vor fi emise decizii, fie pentru reinternarea in spital, fie pentru izolarea la domiciliu. De asemenea, se va dispune izolarea pentru toate cele peste 3.600 de persoane care, din 2 in 20 iulie, desi au fost confirmate cu coronavirus , nu au stat deloc in spital.De la ora 17.00, la Ministerul de Interne, Ludovic Orban va participa la videoconferinta cu prefectii pe tema gestionarii crizei sanitare. Luni seara, Ludovic Orban a explicat ca bazele de date cu persoane bolnave vor fi trimise de catre Directiile de Sanatate Publica, atat Ministerului Sanatatii, cat si Ministerului Afacerilor Externe, personalul din subordinea MAI urmand a verifica respectarea masurilor de carantina sau izolare dispuse de autoritati