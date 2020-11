Ludovic Orban a anuntat ca legea care prevede redeschiderea pietelor a fost atacata la CCR de catre Guvern

"Sigur orice redeschidere a pietelor nu va fi posibila decat cu respectarea stricta a normelor de protectie sanitara", a afirmat luni Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa.Chestionat despre faptul ca presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca nu a primit legea la promulgare, prim-ministrul a raspuns: "Sigur am atacat la Curtea Constitutionala pentru ca legea nu poate sa schimbe o hotarare de Guvern. O lege care reglementeaza activitatea pietelor nu poate sa modifice o hotarare de Guvern care este legata de starea de alerta si mai sunt si alte motive de neconstitutionalitate. Cred ca vineri am semnat atacarea".Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat luni, la finalul vizitei pe care a facut-o la Spitalul Universitar de Urgenta din Capitala, daca va promulga legea care prevede redeschiderea pietelor, ca actul normativ nu a ajuns inca la el. Potrivit datelor afisate pe site-ul Camerei Deputatilor actul normativ adoptat pe 10 noiembrie a fost trimis la promulgare pe 12 noiembrie. Marcel Ciolacu a declarat ca presedintele Klaus Iohannis minte din nou, deoarece a primit de aproape 20 de zile la promulgare legea care prevede deschiderea pietelor. Liderul PSD a adaugat ca seful statului "a mintit cu vaccinul, a mintit cu infectarile si acum minte si cu pietele".Camera Deputatilor a adoptat pe 10 noiembrie legea aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 78/2019 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare. Un amendament al lui Marcel Ciolacu si senatorul PSD Daniel Zamfir admis in forma votata a actului normativ prevede ca pietele in spatii inchise, targurile, balciurile, pietele mixte si volante si talciocurile sa ramana deschise in perioada starii de alerta, cu respectarea masurilor de protectie sanitara.CITESTE SI: Ce indica sondajul comandat de PNL cu cateva zile inainte de alegeri. "Dupa incendiul de la Piatra Neamt, USR a avut un plus"