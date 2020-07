Ludovic Orban, despre masurile care se vor aplica pentru stoparea raspandirii virusului. "Am stabilit masuri imediate"

"Am participat la reuniune echipei de conducere a ministerului sanatatii cu DSP-urile pentru a stabili masurile necesare pentru aplicarea legii 136 privind izolarea si carantina. Am stabilit masuri imediate. S-au discutat despre actele normative care se vor stabili pe durata legii. Prima problema e legata de cei 4000 de romani care au iesit la cerere inainte sa fie vindecati, fie au fost diagnosticati si nu s-au internat. Pentru aceste cazuri se impune obligativitatea izolarii la domiciliu si obligativitatea reevaluarii starii de sanatate. Daca s-au vindecat ies in izolare, daca sunt pozitivi si asimptomatici raman 14 zile la domiciliu sub supraveghere medicala, daca au simptome se interneaza in spital. ", a precizat Ludovic OrbanIn ceea ce priveste persoanele suspecte, DSP-urile vor interna persoanele pentru diagnosticare si medicii vor stabili necesitatea tratarii in spital."Am constat necesitatea catorva ordine care trebuie emise. Unul referitori la centrele de diagnostic. In lege exista un articol care schimba sistemul de raportare, adica mentionare cazurilor care sunt diagnosticate pozitiv noi si separat, cei care sunt retestati.", a precizat premierul.