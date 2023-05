Ludovic Orban, despre o eventuala stare de urgenta: "Nu ne dorim sa impunem nicio alta restrictie suplimentara"

Prezent la ceremonia dedicata Zilei Aviatei, premierul Ludovic Orban a declarat ca "obiectivul Guvernului este acela de a utiliza toate parghiile necesare pe care le avem la dispozitie pentru a stopa numarul infectarilor."

"Nu ne dorim sa impunem nicio alta restrictie suplimentara, nu ne dorim sa luam masuri care sa afecteze economia.", sustine Orban.

Duminica au aparut rezultatele unui studiu care relva ca in contextul in care numarul de cazuri de COVID-19 a crescut in Romania cu 54% fata de saptamana trecuta, Romania ar putea avea la mijlocul lunii august intre 42447 si 58400 de cazuri active. De altfel, documentul subliniaza ca in aceste conditii am indeplini conditiile pentru a intra din nou in stare de urgenta.

"Sunt mai multe prognoze care au fost facute inca de la inceputul epidiemie, imi aduc aminte de niste prognoze din aprilie-mai care nu s-au confirmat. In ceea ce ne priveste pe noi, toate institutiile din prima linie isi fac datoria si iau toate masurile permise legal. Cred ca ati constat o prezenta mult mai mare a institutiilor de control, demaram campanii de informare, am avut intalniri cu oameni din zona privata pentru a ne asigura ca se respecta normele si in transportul public si la biserica si oriunde se intalnesc oamenii.", a afirmat Ludovic Orban