Ludovic Orban, despre politizarea institutiilor publice cu membri PNL: "Nu pot sa controlez absolut tot ceea ce se intampla"

"A fost schimbat din functie. Imediat ce a aparut cazul am fost informat, a fost schimbat din functie. Aici voi face o evaluare mai ampla, poate chiar prin corpul meu de control, la ceea ce se intamplat la Administratia Apele Romane. Raspunsul meu aici este foarte simplu: pozitia categorica a Partidului National Liberal si a mea personala, ca prim presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, este aceea ca in administratie toate functiile trebuie ocupate prin concurs, organizat in conditii de transparenta, in conditii de publicitate, astfel incat oricine doreste sa participe la un concurs sa stie ca se organizeaza concursul respectiv, prin criterii obiective, sub controlul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici - care sa stabileasca regulile concursului - si cu evaluatori care sa nu provina numai din institutiile respective.Adica, cei care examineaza sa nu fie desemnati numai de cel care conduce institutia, ci sa provina si din corpul profesional, din asociatii profesionale, din universitati pe specialitatile respective, astfel incat sa fie o evaluare obiectiva", a precizat Ludovic Orban pentru Ziare.com.In cadrul aceluiasi interviu, Orban a afirmat ca nu poate controla "tot ceea ce se intampla""Sigur ca am mai facut si greseli. Ca premier nu pot sa controlez absolut tot ceea ce se intampla, orice fel de numire. Eu am fost extrem de atent ca pe posturile de ministri, de secretari de stat, de presedinti de agentii, acolo unde este efectiv responsabilitatea mea sa desemnez oameni care sa corespunda din punct de vedere profesional, din punct de vedere al corectitudinii, a disponibilitatii la efort, al angajamentului fata de punerea in practica a programului de guvernare si de altfel solicit celor cu care lucrez exigenta in selectarea oamenilor. Performanta institutiilor depind de calitatea oamenilor din institutia respectiva", a mentionat Ludovic Orban.Orban sustine ca la Serviciul de Gospodarire a Apelor Mures era un "soi de clan pesedist"."Intotdeauna am luat decizii care au la baza legea, care au la baza regulile normale. Pe de alta parte, la Mures ne-am confruntat si cu alta situatie. Imi pare rau ca este expus intregul adevar si ca lucrurile au fost expuse numai dintr-o perspectiva. Acolo conducerea era asigurata la nivel regional de un domn care astazi este trimis in judecata pentru luare de mita, cel de la judet, de la Serviciul de Gospodarire a Apelor era finul sau. El a ocupat functia prin concurs in 2019, dupa ce in prima faza a fost numit fara concurs, in 2017. Acolo este o intreaga increngatura de rude, pentru ca si nevasta sefului regional si nevasta sefului SGA lucra acolo si era practic asa, ca un soi de clan pesedist.Sigur, in privinta profesionalismului, evident ca profesionalismul trebuie sa fie criteriu de alegere. Pe de alta parte, am rezerve serioase privitoare la profesionalism cand a fost vorba despre niste numiri care au avut clar o incarcatura politica. Asta nu reprezinta pentru noi niciun fel de scuza ca a fost numit un om care nu corespundea din punct de vedere profesional. Imediat ce am aflat, omul respectiv si-a prezentat demisia", a afirmat Ludovic Orban.De asemenea, premierul sustine ca nu s-au putut organiza concursuri in perioada pandemiei."Noi am fi vrut sa ocupam toate pozitiile prin concurs numai ca, din pacate, in momentul in care s-a trecut din starea de urgenta, in starea de alerta, in urma unei decizii a Curtii Constitutionale anterioare, a fost necesara adoptarea unei legi, legea privind starea de alerta care a capatat numarul legii 55. Prin Legea 55, majoritatea parlamentara ne-a impiedicat sa organizam concursuri pentru orice functie din administratie. Pur si simplu a blocat organizarea de concursuri. Aceasta este realitatea.De asemenea, pentru a putea sa dai drumul la concursuri, trebuie sa ai aceasta evaluare a performantelor si trebuie sa imbunatatesti legislatia privind concursurile, astfel incat sa impui o serie de obligatii privind publicitatea concursului, de comunicare publica a conditiilor care trebuie indeplinite pentru participarea la concurs, trebuie modificat sistemul de evaluare. Inclusiv pentru proba orala trebuie sa existe o inregistrare cu interviul pe care il da fiecare candidat, astfel incat daca este dezavantajat un candidat sa aiba o dovada in comisia de contestatii. De asemenea, trebuie stabiliti cei care fac evaluarea, sa nu mai fie doar cei care conduc institutiile respective. Sunt necesare aceste modificari. Obiectivul nostru este sa avem o administratie in care sa conteze cu adevarat competenta, aptitudinile si angajamentul in respectarea atributiilor din fisa postului. Noi vrem sa schimbam inclusiv sistemul de evaluare a performantelor individuale, astfel incat sa faci diferenta dintre un functionar care rezolva 100 de probleme pe zi si un functionar care plimba hartii dintr-un birou in altul", a mentionat Orban.CITESTE INTERVIUL INTEGRAL: VIDEO INTERVIU Ludovic Orban, despre membrii PSD primiti in PNL dupa epoca Dragnea: Nu imi pare rau ca i-am pus pe liste